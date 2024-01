Presentazione del cd “Point of convergency” del Nugara Trio al Count Basie

Nugara Trio presenta il disco di esordio "Point Of Convergency" che ha già riscosso successo in un tour europeo (con il contributo di Jazz IT abroad). Dopo essersi esibiti in Inghilterra, Spagna, Germania, Austria e Bulgaria e aver vinto diversi premi tra cui la nona edizione del "Festival dei Conservatori" 2023 sono ora impegnati in un tour nazionale di oltre 14 date con il contributo di Per Chi Crea, SIAE e Ministero della Cultura.

Una musica di difficile collocazione artistica e di genere, ricca, complessa, melodica: ognuno dei tre musicisti porta all’interno del disco quello che e il suo bagaglio musicale e culturale, spesso in confitto, frutto di un processo di creazione mai banale e a volte contraddittorio ma sempre in grado di raggiungere quel grado di equilibrio e di armonia che rende “Point of Convergency” un disco che vive di vita propria, e che si rinnova in ognuna delle sue 8 tracce.

Come i vertici di un triangolo che convergono in un unico punto centrale, i tre musicisti hanno riversato nei brani alcune delle loro maggiori influenze musicali verso le quali sono in debito; dalla musica classica e romantica, al folk e alla world music, il pop, il progressive rock e infine il jazz che, con la sua capacità di fagocitare suggestioni e restituirle con un volto nuovo, chiude il cerchio.

Francesco Negri - Pianoforte

Viden Spassov - Contrabbasso

Francesco Parsi - Batteria