"Amori laterali": presentazione del nuovo libro di Carlo Denei

Venerdì 4 febbraio 2022 alle 18 sarà presentato il libro-disco di Carlo Denei "Amori Laterali", edito da Erga edizioni. L’evento si svolgerà presso l'Area archeologica dei Giardini Luzzati.

È a tutti gli effetti un libro-disco, dove Denei, autore televisivo, comico e cantautore, racconta cantando l’amore nel senso più ampio e più vario. C’è la canzone contro l’abbandono degli animali, di un uomo malato di ludopatia e della sua donna che lo aspetta, di una ragazza cieca che incomincia una storia d’amore, di un ragioniere intrappolato nella sua genialità di contabile ma che non riesce a rapportarsi con l’altro sesso, di un padre separato, fino ad arrivare ad un pezzo che parla di “non amore” e più precisamente di violenza sulle donne .

Tutto questo è in un libro. Un libro inconsueto perché, proprio come un vecchio vinile, ha il lato A e il lato B. Denei presenta un incredibile disco "di carta" che si trasforma con 33 QR Code in altrettante musiche e filmati, compresa la lettura integrale del testo per i gli ipo- e non-vedenti.

Nel lato A, oltre alla breve storia del percorso artistico di Denei, ci sono infatti i testi delle canzoni di cui, grazie ai QR-code fruibili con l’App Vesepia,, si possono visualizzare tutti i videoclip ed ascoltare i pezzi.

Nel lato B c’è una divertente raccolta delle gag più belle della sua carriera. Pure nel lato B, grazie al QR-code, si può vedere l’artista all’opera.

A moderare l'incontro, il giornalista Edoardo Meoli.