Aspettando Mura Comics Edition con sei incontri nel centro storico

A seguito di una call per artisti promossa da ARF! Festival del Fumetto, CDM Lab e Cooperativa Il Ce.Sto, nel mese di luglio si svolgerà l’evento: “PREMURA: Disegnare Insieme la Città”, un’iniziativa che comprende sei appuntamenti nei Community Hub e nelle piazze dei Sestieri di Prè, Molo e

Maddalena dove artisti emergenti si uniranno per reinventare visivamente il centro storico di Genova.

PREMURA è un'iniziativa innovativa che cerca di promuovere il coinvolgimento della comunità attraverso l'arte, coinvolgendo residenti locali e artisti nella co-creazione di rappresentazioni visive del centro storico di Genova, e mira a colmare il divario tra i desideri della comunità e lo sviluppo urbano.

PREMURA funge da preludio all'ottava edizione di “MURA - Movimento Urbano Reti Artisti”, che si terrà a metà settembre, il festival annuale dedicato alla promozione delle arti visive nel centro storico di Genova. Ogni edizione esplora temi diversi, offrendo un programma variegato di spettacoli, mostre, talk e laboratori volto ad arricchire il panorama culturale della città e quest'anno sarà dedicato al fumetto e all'illustrazione, offrendo una serie di spettacoli, mostre, talk e laboratori nel centro storico di Genova coinvolgendo le comunità, le arti visive e la promozione del patrimonio culturale.

Proprio come il Progetto di Comunità “Genova Centro Storico”, che mira a prendersi cura degli spazi pubblici e dei cittadini, PREMURA si propone di “prendersi cura” di MURA coinvolgendo tutti nella condivisione della loro visione ideale della città. Attraverso la co-progettazione nei Community Hub del centro storico, tutti i partecipanti agli eventi, i cittadini e gli abitanti diventeranno parte creativa ed essenziale degli eventi “Speaker Corner”: sei

fumettisti e illustratori emergenti, selezionati dalla nostra giuria, ascolteranno, raccoglieranno e cattureranno artisticamente i sogni, i desideri, le richieste e i bisogni degli abitanti. Le opere risultanti formeranno una galleria che orienterà i temi affrontati durante MURA COMICS EDITION, con incontri, talk e laboratori. Questa galleria rimarrà esposta e fruibile da tutti, riflettendo l'immaginario collettivo della nostra comunità.

Programma – Speaker Corner

- Mercoledì 17 luglio - ore 18:30: Piazza Valoria, in compagnia di Pepita Ramone e Bookowski

- Giovedì 18 luglio - ore 19:00: Chiostro di Sant'Andrea, in compagnia di Lilith Festival & Labell e Teatro del Chiostro

- Giovedì 18 luglio - ore 20:00: Piazza Santa Maria degli Angeli, in compagnia di Donut Podcast

- Venerdì 19 luglio - ore 18:00: Piazza Ferretto, in compagnia di Artroom

- Sabato 27 luglio - ore 18:30: Piazza San Donato, in compagnia di FiorIsteria del Molo e Vineria del Molo

- Sabato 27 luglio - ore 19:30: Piazza Don Gallo, in compagnia di Solidarietà e Lavoro

Questo evento è realizzato in collaborazione con ARF Festival, CDM Lab, Fondazione Compagnia di San Paolo, Giardini Luzzati, Il CeSto, Sestiere del Molo, Sestiere di Prè e Sestiere della Maddalena.