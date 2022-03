Premio Lunezia: al Carlo Felice Peppe Servillo, Max Manfredi e altri artisti jazz per un tributo a Lucio Battisti

Debutta a Genova con il sostegno e il patrocinio della Regione Liguria il Premio Lunezia. L'appuntamento è fissato per venerdì 11 Marzo all'Auditorium Montale del Teatro Carlo Felice (ore 21) con "I salotti musical letterari, il grande jazz per un tributo a Lucio Battisti".

Dopo aver ottenuto importanti attenzioni mediatiche per la scelta di Giovanni Truppi a Sanremo 2022, il Premio Lunezia presenta nel capoluogo ligure un salotto musical-letterario dedicato a Lucio Battisti.

Un tributo peculiare alla mission culturale del Lunezia che vedrà la performance di Peppe Servillo (voce), con le eccellenze del Jazz Javier Girotto (sax), Fabrizio Bosso (tromba), Furio Di Castri (contrabbasso), Alessandro Gwis (pianoforte) e Mattia Barbieri (batteria).

Nella partecipazione musical-letteraria anche Loredana D'Anghera (voce), Daniele Gorgone (piano) e Max Manfredi (voce).

Sarà ospite Gianni Dall'Aglio, storico batterista di Lucio Battisti.

Oltre al patron Stefano De Martino la serata vedrà la conduzione del critico, e volto televisivo, Dario Salvatori .

Le analisi letterarie e i paralleli con i poeti tradizionali saranno a cura dell'attore Riccardo Monopoli.

Annoverato tra i principali "Festival d'Autore" italiani, il Premio Lunezia nasce nel 1996, ad Aulla. Oltre 200 big della musica leggera italiana hanno trovato meriti e si sono esibiti sul palco del Premio Lunezia. Tra essi Vasco Rossi, Ligabue, Gianna Nannini, Lucio Dalla, Claudio Baglioni, Laura Pausini, Ivano Fossati, Andrea Bocelli, Vinicio Capossela, Elisa, solo per citarne alcuni.

"Siamo lieti di sostenere un premio ideato in Liguria come il Lunezia che valorizza il cantautorato italiano e che per la prima volta arriva a Genova con un salotto musical letterario - dichiara l'assessore alla Cultura e allo Spettacolo Ilaria Cavo - L'evento intreccia le canzoni di Lucio Battisti con grandi esponenti della musica Jazz come Peppe Servillo e Fabrizio Bosso esaltando ancora una volta la forza della parola che si fonde con la musica. Questa serata suggella un legame artistico tra il Lunezia e Genova già evidente nelle origini quando, nel 1996 Fernanda Pivano e Fabrizio De André, tennero a battesimo il premio"

"Dopo 27 anni un appuntamento al centro della mia Liguria" ha commentato il patron e ideatore del premio Stefano De Martino.

Per informazioni e biglietti: 347 3065739 - 327 3279919