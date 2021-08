Torna il Premio Internazionale Fedeltà del Cane a Camogli

Il Premio Internazionale Fedeltà del Cane si terrà lunedì 16 agosto 2021 a San Rocco di Camogli: la premiazione del celebre riconoscimento ideato da don Carlo Giacobbe e Giacinto Crescini nel 1962 è prevista alle ore 16.

Si inizierà con la presentazione dei protagonisti della manifestazione e delle loro storie, con episodi che metteranno in evidenza sia la fedeltà dei cani sia la bontà delle persone in favore degli stessi, a cura di Sonia Gentoso. Si procederà quindi alla consegna dei premi. In più, spazio anche alla premiazione del concorso "Un cane per amico" riservato alle scuole primarie e secondarie di primo grado della Città Metropolitana di Genova e dell'Istituto Comprensivo Casaroli di Castel San Giovanni e Sarmato (Piacenza). Al termine, benedizione dei cani.

Per finire alle ore 21 spettacolo di flamenco tradizionale con i Vientos del Sur.

Il testimonial della giornata sarà Edoardo Stoppa, inviato di Striscia la Notizia e amico degli animali.

Come lo scorso anno, l'accesso alla manifestazione sarà contingentato per garantire il necessario distanziamento interpersonale. La prenotazione è obbligatoria (avtsanrocco@gmail.com o 3385948505)