Quarta edizione del “Premio e Festival Letterario Umberto Fracchia” a Casarza Ligure

Tutto pronto per la quarta edizione del “Premio e Festival Letterario Umberto Fracchia” in programma da martedì 28 maggio a sabato 1° giugno 2024. L’evento è promosso dal Comune di Casarza Ligure, e si avvale del patrocinio di Regione Liguria. Prevista quasi un’intera settimana di eventi, con giornate di cultura, giornalismo, spettacolo e intrattenimento, in compagnia di esponenti di prestigio.

Annunciati gli ultimi nomi che faranno parte dell’edizione di quest’anno del Festival: l’autrice Susanna Raule, che presenterà il suo libro “Minerva in fiamme” martedì 28 maggio alle ore 18 a Villa Sottanis, dove giovedì 30 maggio alle 17 ci sarà invece l’autrice Lorenza Gentile per parlare del suo libro “Le cose che ci salvano”. Tutti gli incontri letterari sono a cura di Marta Perego, giornalista, autrice televisiva e conduttrice, che venerdì 31 maggio alle 18.30 a Villa Sottanis terrà un laboratorio di autostima filosofica legato al suo libro “La verità è che non ti piaci abbastanza”. Mentre mercoledì 29 maggio alle ore 21 in piazza Unicef spazio alla musica: si potrà assistere al concerto soul di Francesco Piu, ed Antonio Angiolas.

Martedì 28 maggio ore 18 Villa Sottanis incontro con Susanna Raule: nata a Spezia, dove vive, è psicologa e psicoterapeuta, ha lavorato come traduttrice e sceneggiatrice per vari editori. “Minerva in fiamme” è un cosy crime che mescola in un perfetto incantesimo mistery e comedy, con una detective improvvisata assolutamente inedita (una psicoterapista) e impossibile da dimenticare.

Mercoledì 29 maggio alle 21 in piazza Unicef concerto soul di Francesco Piu: voce, chitarra, armonica, washboard, banjo, ed Antonio Argiolas: batteria. Francesco Piu celebra i suoi primi 20 anni di attività musicale: l’artista sardo è definito “Una vera e propria forza della natura” dalla rivista Guitar Club. Chitarrista, cantante e autore, classe ’81, è impossibile da catalogare e racchiudere in un solo genere: la sua musica è un mix esplosivo di blues, rock & soul che strizza l’occhio alla musica mediterranea, con i piedi ben piantati nella tradizione della black music e lo sguardo spalancato verso la contaminazione. Vent’anni “on the road” con otto album all’attivo e migliaia di concerti tra festival, teatri e club in Italia, Europa e puntate oltreoceano in Canada e USA dove ha rappresentato l’Italia all’International Blues Challenge di Memphis.

Giovedì 30 maggio alle 17 a Villa Sottanis incontro con Lorenza Gentile: i suoi romanzi sono tradotti in Germania, Spagna, Corea, Serbia, Russia e Polonia. Collabora con varie testate culturali, tra cui La Stampa e Il Post. Vive a Milano. A Casarza parlerà del libro “Le cose che ci salvano” e intanto a breve, il 4 giugno, esce il nuovo lavoro “Tutto il bello che ci aspetta”: un paesino bianco nel cuore della Puglia. Una trentenne convinta di non combinarne una giusta. Un gruppo di personaggi irresistibili che solo Lorenza Gentile sa inventare. Uno spericolato viaggio verso il bello della vita.

Venerdì 31 maggio alle 18 a Villa Sottanis Marta Perego tiene un laboratorio speciale di autostima filosofica: partendo dai contenuti del suo libro “La verità è che non ti piaci abbastanza”.

Per quanto riguarda invece il Premio Letterario, esso è dedicato allo scrittore del Novecento Umberto Fracchia, perché ha avuto un legame forte con il borgo di Bargone, del quale era originaria la famiglia della madre Gemma Scerni, dove tornava abitualmente appena gli impegni di lavoro glielo consentivano e dove ha voluto essere sepolto. Il concorso letterario, di cui è responsabile Sabina Desiderato, vuole promuovere ed incentivare il merito, la capacità individuale, il valore e l’originalità creativa nell’ottica di divulgare la cultura intesa come arte dello scrivere e del comporre. I partecipanti hanno presentato un’opera narrativa breve, novella, racconto, e anche cortometraggio, il tutto incentrato sul tema scelto quest’anno: “Moltitudine femminile”. La cerimonia di premiazione si terrà nel borgo di Bargone, nel giardino letterario di Casa Fracchia, sabato 1° giugno, a partire dalle ore 18.

Dice il sindaco Giovanni Stagnaro: «L’evento vuole promuovere una delle figure più importanti a livello nazionale e non solo, lo scrittore Umberto Fracchia. Ed il Premio acquista sempre maggiore risalto, anche grazie alle manifestazioni legate al Festival. Per questo ringrazio la direttrice artistica

Chiara Fiorini, la curatrice degli incontri letterari Marta Perego, la responsabile del Premio Sabina Desiderato, la responsabile dell’Area Cultura e Turismo Michela Nidielli, la vicensindaca ed assessora alla Cultura Mirella Biasotti, l’assessora agli Eventi Marica Casavola, nonché tutti gli sponsor, ed Elisa Folli che ci segue come ufficio stampa. Quest’anno – chiude il primo cittadino - in primo piano, per quanto concerne il Premio, c’è il tema “moltitudine femminile” ma questo è anche un modo per promuovere ulteriormente il nostro territorio. Quindi, il mio ringraziamento va anche al quindi grazie a Demanio e alla Soprintendenza, che ci hanno seguiti durante l’iter che ci ha portato ad acquisire Casa Fracchia ed il Mausoleo, realtà che punteremo a far crescere ulteriormente».

Programma sabato 1° giugno

La giornata di sabato 1° giugno a Bargone si apre alle 5 con un suggestivo concerto all’alba dal mausoleo Fracchia, dal titolo “Le grandi voci femminili”, organizzato dal Gruppo Caronte A seguire colazione all’Hostaria Tranquillo con il “Casarzotto” il tipico dolce del territorio a base di frolla alla fragola e ripieno di pesca, offerto da: Le torte di Kly, panificio Bertorelli, panificio le Due Baie e pasticceria Canova.

Ore 8 l’”Osservatorio Meteorologico, Agrario, Geologico Prof. Don Gian Carlo Raffaelli dal 1883” invita a prendere parte ad un trekking lungo i sentieri della zona, a cura del direttore Claudio Monteverde.

Ore 9 lezione di Yoga, con Carolina Bonelli, e musica.

Ore 10.30 incontro letterario con Selene Calloni Williams, moderato dalla giornalista Stefania Vitulli, che presenta il suo libro “Digiuno Immaginale – 9 giorni per ritrovare benessere e armonia con il cibo”. Selene Calloni Williams pratica meditazione dall’età di 19 anni, quando è entrata in un eremitaggio della foresta nell’isola di Sri Lanka per studiare il Buddhismo Theravada Questo l’ha ha portata a sviluppare uno sguardo spirituale all’approccio alla vita, che si ritrova in oltre 28 libri che sono stati pubblicati e tradotti in vari paesi del mondo. Si definisce ricercatrice e scrittrice perché ama viaggiare, conoscere e scrivere.

Alle 13 “pic nic gourmet” a cura dello chef Alessandro Dentone dell’Associazione Cuochi Genova e Tigullio. All’interno del cestino ci saranno: torte salate della tradizione genovese; acciughe marinate di Sestri Levante; insalata di “scucuzzun” con verdure di stagione e profumo di basilico genovese Dop; formaggi delle valli liguri; salame di Castiglione Chiavarese; focaccia; acqua e Bianchetta del Tigullio.

Alle 15 speciale visita guidata nei luoghi di Fracchia insieme a Marzia Dentone di LabTer Tigullio.

Alle ore 18 cerimonia di premiazione nel giardino di Casa Fracchia dei vincitori che hanno partecipato al concorso letterario con un’opera narrativa breve, novella, racconto, o un cortometraggio, avente per tema “La figura femminile”. La giuria che ha decretato i lavori meritevoli di riconoscimento, è composta dal presidente Mario Dentone, saggista, Francesca Caporello, giornalista, Claudio Paglieri, scrittore e giornalista, Roberto Pettinaroli, giornalista, Simona Bo, funzionaria servizi alla cultura, Chiara Obertello, docente, Paola Pastorelli, giornalista. Per l’occasione, Casa Fracchia ospita le opere dell’artista Monica Leonardo.

Alle ore 21 a Casarza Ligure in piazza Unicef evento conclusivo con lo spettacolo di chiusura con Alice Mangione