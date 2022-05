Premio Andersen: la premiazione a Palazzo Ducale, i nomi dei vincitori

I vincitori della 41esima edizione del Premio Andersen-Il mondo dell’infanzia – resi noti lo scorso 16 maggio – saranno protagonisti della cerimonia di premiazione che torna finalmente in presenza sabato 28 maggio 2022 nella Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale di Genova, spazio che sarà trasformato in una foresta popolata da bizzarre creature lettrici grazie all’allestimento di Isadora Bucciarelli, scenografa e modellinista che firma quest’anno l’immagine del premio. Saranno presenti in sala molti editor, direttori editoriali, traduttori e autori, a partire dalla Miglior Scrittrice dell’anno Sabrina Giarratana; la Miglior Illustratrice dell’anno Mariachiara Di Giorgio; e Federica Buglioni, progettista di esperienze e percorsi attorno al cibo in un’ottica educativa interdisciplinare, che riceve nel 2022 il Premio Andersen come Protagonista della Cultura per l’Infanzia. Nadia Terranova, autrice insieme a Mara Cerri del romanzo per parole e immagini Il Segreto (Mondadori), ritirerà il premio al Miglior libro 9/12 anni; Gek Tessaro sarà presente in sala per Riflettiamoci (Carthusia, Miglior libro senza parole); le autrici olandesi Marieke ten Berge e Jesse Goossens per il Miglior libro di divulgazione Nord (Clichy); la traduttrice Raffaella Belletti per Tutto daccapo di A-Dziko Simba Gegele (Atmosphere Libri – Miglior libro oltre i 12 anni); e la traduttrice Sara Saorin per Ellen e il leone di Crockett Johnson (Camelozampa, Miglior libro 6/9 anni), libro di racconti che ci porta dentro il mondo dell’infanzia, come Il mondo a testa in giù (Babalibri, Miglior libro 0/6 anni) di Mario Ramos. A Genova arriva dalla Polonia anche Ala Bankroft, che ritira il Premio Speciale della Giuria per Ho visto un bellissimo picchio (Einaudi Ragazzi), libro illustrato nato dal diario di un bambino polacco scritto nel 1939 che sarà al centro dell’incontro di venerdì 27 maggio (ore 17.30) in Sala Camino, sempre a Palazzo Ducale. “La guerra, nello sguardo di un bambino”, con interventi di Silvia Bevilacqua (Propositi di filosofia snc), Pino Boero, Walter Fochesato e Anselmo Roveda (rivista e premio Andersen) sarà un’occasione per parlare delle prospettive d’infanzia, in tempi di guerra passati e presenti, che attraversano le pagine dei libri, come accade anche nel romanzo La guerra delle farfalle di Hilary McKay (Giunti), ambientato in Inghilterra durante la Prima Guerra Mondiale, che riceve il premio come Miglior libro oltre i 15 anni.

Superpremio Andersen

Sabato 28 maggio sarà inoltre annunciato il SuperPremio Andersen “Gualtiero Schiaffino” per il miglior libro dell’anno, votato da una giuria allargata di oltre centocinquanta esperti tra i titoli che vincono nelle singole categorie.

La libreria dell'anno

È stato reso noto oggi, giovedì 26 maggio, il premio alla libreria dell’anno per ragazzi, intitolato a Gianna e Roberto Denti e promosso da AIE-Associazione Italiana Editori e rivista Andersen, quest’anno assegnato ai librai di Farollo e Falpalà di Firenze, libreria nata nel 2013. Chiara Zeccardo e Francesco Andrea Fagnini saranno presenti alla cerimonia di premiazione sabato 28 maggio a Genova. “Il Premio Denti è un riconoscimento importante, che pone ancora una volta l'attenzione sul ruolo centrale della professione di libraio”, ha detto Beatrice Fini, coordinatrice della Commissione Permanente Ragazzi di AIE. “Forse mai come quest’anno il premio sottolinea il valore sociale del lavoro del libraio e premia l’entusiasmo e le motivazioni profonde che portano le persone a intraprendere una professione che è anche una scelta di vita”. Un omaggio importante va anche al mondo delle biblioteche, protagoniste di un gradito ritorno in libreria: il racconto illustrato Rapimento in biblioteca di Margaret Mahy (ill. Quentin Blake, Interlinea, Miglior libro mai premiato), che celebra il potere delle storie.

Il programma

Le giornate del Premio Andersen 2022 saranno inaugurate venerdì 27 maggio dal già citato incontro “La guerra, nello sguardo di un bambino” con Ala Bankroft (ore 17.30, Sala Camino, Palazzo Ducale). Sabato 28 mattina nella Sala del Minor Consiglio in presenza di centinaia di bambini, insegnanti e genitori si terranno le premiazioni della quindicesima edizione de Ilsognalibro, un progetto per giocare a immaginare partendo dall’oggetto segnalibro, e del progetto Ambarabà Ricicloclò sui giochi di parole e il riciclo dell’acciaio con la partecipazione di Roccandrea Iascone (Ricrea), Annarita Guidi (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) e l’illustratore Enrico Macchiavello. Nel pomeriggio, si terrà la cerimonia di premiazione della 41° edizione del Premio Andersen. Domenica 29 maggio, a Castello D’Albertis - Museo delle culture del mondo, i libri del Premio Andersen accompagneranno la giornata di festa Elmer’s Day in occasione della mostra dedicata all’opera del grande autore David McKee (1935-2022), curata dall’Associazione Tapirulan. Infine, nel pomeriggio, alle 16 e alle 18.30 al TIQU//Teatro Internazionale di Quartiere va in scena Sottosopra, operina musicale di Aimone Gronchi tratta dall’albo illustrato che ha segnato l’esordio di Cristina Bellemo, Miglior Scrittrice della precedente edizione del Premio Andersen; in scena, insieme a Eugenia Amisano, un coro di voci bianche diretto da Vera Marenco (Musicaround). Quest’ultimo evento e l’incontro di venerdì 27 sono creati in collaborazione con "Io vivo qui", progetto di rete capofilato dalla cooperativa sociale Il Laboratorio per lo sviluppo della comunità educante nel Sestiere della Maddalena con il sostegno di i.s. Con I Bambini.

I vincitori

Le categorie del Premio Andersen riflettono un mondo articolato e in continua trasformazione, quale è l’editoria per ragazzi: una selezione dalla quale emerge la vivacità del settore editoriale, dalla poesia di un albo illustrato come Io parlo come un fiume di Jordan Scott e Sydney Smith (Orecchio Acerbo) all’inventiva del Miglior libro fatto ad arte Il nastro di Adrien Parlange (Fatatrac) o al linguaggio del fumetto che incontra la fiaba in Mule Boy e il Troll dal cuore strappato di Øyvind Torseter (Beisler).

MIGLIOR SCRITTRICE

Sabrina Giarratana

MIGLIOR ILLUSTRATRICE

Mariachiara Di Giorgio

MIGLIOR LIBRO 0/6 ANNI

Il mondo a testa in giù di Mario Ramos - trad. Tanguy Babled, Babalibri

MIGLIOR LIBRO 6/9 ANNI

Ellen e il leone di Crockett Johnson - trad. Sara Saorin, Camelozampa

MIGLIOR LIBRO 9/12 ANNI

Il segreto di Nadia Terranova e Mara Cerri, Mondadori

MIGLIOR LIBRO OLTRE I 12 ANNI

Tutto daccapo di A-Dziko Simba Gegele - trad. Raffaella Belletti, Atmosphere Libri

MIGLIOR LIBRO OLTRE I 15 ANNI

La guerra delle farfalle di Hilary McKay - trad. Roberto Serrai, Giunti

MIGLIOR LIBRO DI DIVULGAZIONE

Nord di Marieke ten Berge e Jesse Goossens - trad. Floor Robert, Clichy

MIGLIOR LIBRO FATTO AD ARTE

Il nastro di Adrien Perlage, Fatatrac

MIGLIOR ALBO ILLUSTRATO

Io parlo come un fiume di Jordan Scott e Sydney Smith, Orecchio Acerbo

MIGLIOR LIBRO SENZA PAROLE

Riflettiamoci di Gek Tessaro, Carthusia

MIGLIOR LIBRO A FUMETTI

Mule Boy e il Troll dal cuore strappato di Øyvind Torseter - trad. Alice Tonzig, Beisler

MIGLIOR LIBRO MAI PREMIATO

Rapimento in biblioteca di Margaret Mahy - ill. Quentin Blake - trad. Marina Vaggi, Interlinea

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA

Ho visto un bellissimo picchio di Michal Skibinski e Ala Bankroft - trad. Silvia Mercurio, Einaudi Ragazzi

PROTAGONISTA DELLA CULTURA PER L’INFANZIA

Federica Buglioni

PREMIO GIANNA E ROBERTO DENTI

Farollo e Falpalà di Firenze

L’edizione 2022 del Premio Andersen è promossa dalla rivista Andersen sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura, in collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e i suoi Servizi Educativi e Culturali e numerose realtà del territorio attive sul fronte della cultura e delle politiche per l’infanzia. Media partner: RAI Ragazzi e RAI Radio Kids.

Gli approfondimenti sui vincitori sono pubblicati su Andersen n. 393 - giugno 2022 (con copertina di Mariachiara Di Giorgio), rivista che sarà disponibile in anteprima a Genova nel giorno della cerimonia ufficiale, sabato 28 maggio a Palazzo Ducale. Le motivazioni delle singole categorie sono disponibili sul sito Andersen.it, dove si trovano anche le recensioni dei libri e l’approfondimento sulle scelte della giuria.

La Rivista Andersen accompagna ogni anno i finalisti, e poi i vincitori, in giro per l’Italia, attraverso incontri, presentazioni, corsi di aggiornamento, iniziative o festival: sarà così anche quest’anno, a partire dagli abituali appuntamenti con il Todi Festival (27 agosto/4 settembre) e con il festival Alle Ortiche (Genova, 9/11 settembre). Un evento speciale si terrà invece all’inizio dell’autunno, frutto della consolidata collaborazione tra Andersen e il Teatro Nazionale di Genova. L’elenco degli appuntamenti sarà aggiornato sul sito Andersen.it.

La giuria

La giuria è composta dalla direzione della rivista "Andersen" (Barbara Schiaffino, Walter Fochesato, Anselmo Roveda), lo staff redazionale di "Andersen" coordinato da Martina Russo, Mara Pace (giornalista, responsabile web e social), Pino Boero (già docente di Letteratura per l’infanzia dell’Università di Genova), Anna Parola (Libreria dei Ragazzi di Torino), Caterina Ramonda (blog Le Letture di Biblioragazzi), Vera Salton (Libreria Il Treno di Bogotà di Vittorio Veneto), Enrico Macchiavello (illustratore e fumettista), Carla Ida Salviati (studiosa di storia dell’editoria e letteratura per l’infanzia).