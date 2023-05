Premio Aldo Amoroso al Teatro Instabile

Dal 2000 La Quinta Praticabile e l'Associazione Quante Quinte promuovono il Premio Aldo Amoroso per un’opera teatrale in lingua italiana, atto unico, della durata non superiore ai 30 minuti, mai rappresentata. Questo Premio costituisce un omaggio ad un artista, Aldo Amoroso, attore, regista, Maestro indimenticabile della Scuola e morto prematuramente. L'evento vuole incentivare l’approccio alla drammaturgia e alla regia nei giovani valorizzando i nuovi talenti. Il tema 2023 è Coincidenze. Lo spettacolo primo classificato vincerà 1000 euro. I tre testi finalisti, selezionati da una Giuria interna, verranno presentati a una Giuria di esperti. Nella corrente edizione la Giuria è composta da Flavio Gaggero, Eliana Quattrini, Enzo Paci, Edoardo Meoli e Francesco Patané.

I testi sono:

Figli, scritto e diretto da Alessandro Castrovillari

Hit & Roll, scritto e diretto da Rebecca Nevone

La ballata dell'Ultima Thule, scritto e diretto da Vincenzo Ruoppolo

La supervisione degli allestimenti è affidata a Luca Rinaldi.