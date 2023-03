La presente manifestazione consiste in un seminario divulgativo dal titolo “Predisposizione genetica ai tumori: quando sospettarla, come identificarla, come gestirla”. Il seminario verrà tenuto da William Bruno, professore associato di Biologia Applicata presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Genova e medico genetista responsabile dell’ambulatorio di genetica oncologica afferente all’U.O Genetica dei tumori rari (IRCCS Ospedale Policlinico San Martino).

Questo seminario rivolto alla popolazione generale utilizzerà materiale iconografico per semplificare e divulgare le informazioni scientifiche attuali e i recenti risultati delle ricerche in atto. Saranno illustrati i percorsi che portano al sospetto di una condizione ereditaria (con discussione delle implicazioni in termini di rischi personali e famigliari), al suo accertamento tramite test genetici e alla gestione clinica dei risultati grazie alla collaborazione con gli specialisti competenti.

Sarà favorita l’interazione con il pubblico per eventuali chiarimenti e approfondimenti. Questo evento divulgativo nasce in accordo con una delle principali finalità statutarie della Associazione per la Ricerca dei Tumori Rari ed Ereditari (AR3.ODV).