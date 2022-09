Arriva “Prebuggiun”, il festival spontaneo sulla crisi climatica

“Prebuggiun”, in programma sabato 17 settembre a Leivi, si configura come primo evento di un progetto duraturo: un festival riguardante la crisi climatica da tenere annualmente per informarsi, attivarsi e innescare buone pratiche da condividere con le istituzioni. L’obiettivo fondante di questo festival sarà quello di creare una rete tra le varie realtà che sul territorio del Tigullio hanno a cuore il tema della mitigazione del cambiamento climatico e della salvaguardia del patrimonio culturale e naturale del mondo.

Attraverso conferenze, laboratori e tavoli di confronto, questo primo evento pilota ha come fine la condivisione della conoscenza scientifica e la sensibilizzazione del tema ma soprattutto iniziare un percorso di condivisione di buone prassi quotidiane, progetti e proposte concrete da condividere tra le persone e con le amministrazioni locali. La giornata comincerà con un corteo pacifico di sensibilizzazione cittadina riguardo la crisi climatica, con capofila il movimento internazionale Extinction Rebellion (XR). Il ritrovo è in Piazza Ns. Signora dell’Orto a Chiavari alle 9.

Dalle 12:30 fino alle 00:30 l’evento si svolgerà a Leivi e ci saranno diversi ospiti che affronteranno il tema del cambiamento e crisi climatica basato su dati scientifici ed utilizzando un approccio pro-attivo e non catastrofico. Dal pranzo fino alle 21 sarà possibile partecipare allo Swap Party! Tutti i partecipanti potranno portare vestiti che non usano più e scambiarli, gratis. Dopo aver ascoltato gli interventi, partecipato al laboratorio di Cittadini Sostenibili e scambiato vestiti, avranno luogo la cena ed una serata musicale portata avanti da artisti del territorio. L’evento sarà supportato - pranzo e cena - da esercenti che condividono i valori e la necessità di agire proattivamente riguardo il tema centrale dell’evento ed il rispetto per l’ambiente, quali: La Ricolla, Taverna del Vara, Prebugin, Ja Nuù e Asini e Basilico.

Durante l’evento inoltre, grazie alla collaborazione con Acqua Alma, non saranno distribuite bottigliette di plastica: ognuno potrà (e dovrà) portarsi la propria borraccia, che verrà riempita con acqua microfiltrata. Acqua Alma, brand del Gruppo Celli dedicato all’acqua di rete trattata (bene), pone al centro della propria mission un’economia green ed eco-friendly ed un modello di consumo più moderno e sostenibile e, con il messaggio “Don’t recycle, Refill” cerca di promuovere una conversione culturale dei consumi, orientata al superamento del contenitore monouso e offrire soluzioni avanzate per l’erogazione dell’acqua in ogni occasione di consumo: a casa, in ufficio ed al ristorante e perché no oggi anche ad un festival! Niente bicchieri di plastica monouso! Grazie al progetto CLIMA (Comune di Sestri Levante) all’entrata dell’evento ognuno potrà avere un bicchiere tramite una cauzione che verrà restituita con la restituzione del bicchiere.

Come puoi sostenere quest’evento:

Le associazioni ed i movimenti di cui fanno parte i I giovani che stanno organizzando questo evento, agiscono sul territorio senza ricercare profitto dai progetti e le attività che organizzano. L’evento non prevede il pagamento di alcun biglietto, ma per organizzarlo ci sono dei costi. È attiva una campagna di raccolta fondi (crowdfunding) tramite la quale si può supportare e contribuire alla realizzazione con un contributo economico senza vincoli. Per contribuire basta cercare su

- Google: Prebuggiun Produzioni dal Basso

- Instagram: Prebuggiun

Qualsiasi idea e consiglio per Prebuggiun può essere condiviso attraverso la pagina Instagram (Prebuggiun).

Programma interventi

14.30-15.30: Giorgio Bavestrello e Martina Canessa (DiSTAV - Università di Genova) - “Biodiversità e

cambiamenti climatici nel mediterraneo - Vincitori e vinti in un mondo che cambia”

Anni di osservazioni sulle comunità costiere delle falesie rocciose del mediterraneo settentrionale raccontano una lunga storia di cambiamenti che ne hanno modificato drasticamente la biodiversità. Di grande interesse è stato lo studio degli organismi bentonici che, fissati al fondale non possono fuggire e sono uno degli elementi caratterizzanti del paesaggio marino. A ciò si sommano morie causate da malattie di origine ambientale che influenzano presenza e distribuzione di specie già stressate dall’arrivo di competitori dal Mar Rosso e dal sud del mediterraneo. La ricerca di base affronta una sfida straordinaria nel comprendere gli effetti del riscaldamento globale su uno dei bacini più diversificati al mondo affrontando le difficoltà nella conservazione di habitat in continuo cambiamento.

15.45-16.45: E’ NOSTRA (Cooperativa) – “Cosa vuol dire Comunità Energetica Rinnovabile? Quali sono i suoi elementi fondamentali? Dove è possibile costruirne una e quali sono i passi da compiere per farlo?”

Durante questa chiacchierata cercheremo di trovare risposta a queste domande. Partiremo dall’analisi della situazione energetica attuale, per comprendere perché le CER siano una parte fondamentale delle azioni da mettere in campo per “cambiare rotta” e in che modo sia possibile prendere parte attiva ad una transizione dal basso.

17.00-18.00: Cittadini Sostenibili (Associazione) – “Buone abitudini e azioni concrete per vivere in maniera sostenibile”

Ogni volta che acquistiamo un prodotto o servizio, scegliamo molto di più di ciò che è visibile agli occhi. Cibo, vestiti, prodotti per casa, energia elettrica, conti bancari hanno ciascuno una propria storia da raccontare.. Il laboratorio presenta la “mappa degli acquisti sostenibili“, vincitrice di una menzione speciale nel “Premio per esperienze innovative di partnership sociali” promosso da CELIVO e Confindustria Genova, e riflessioni su uno stile di vita a basso impatto.

18.15-19.15: Silvia Moroni (Docente, founder “Parla Sostenibile”) - "Crisi climatica: come parlare a chi non vuol capire?"

Ok, i negazionisti climatici esistono, ma sono sempre meno, mentre la crisi climatica sta entrando nella bocca/schermo di tutti (fortunatamente). Eppure, la conoscenza sull’argomento è sempre poca, così come l’interesse e le risorse per capirlo. Cosa cucinereste per impattare meno sul pianeta, per lavarvi i capelli o per custodire i vostri soldi? E soprattutto: sapreste spiegare il perché? Siamo in un momento chiave, in cui ci sono i presupposti per aprire la nicchia green al mondo. Non facciamocelo sfuggire. Il “green” è entrato nei nostri discorsi ma non ancora nella quotidianità delle nostre abitudini. Come comunicare dunque la sostenibilità? Come far capire il problema senza accuse, populismo o eco-ansia? Come parlare a chi non vuol capire?"

19.30-20.30: Denise Filippin (Biologa Nutrizionista) e Letizia Proserpi (Medico chirurgo) – “Relazione tra climate change, alimentazione e salute umana”

La crisi climatica non è mai stata una questione solo ambientale ma anche sociale, economica e di salute. Proprio quest’ultima spesso viene sottovalutata: che effetti ha il cambiamento climatico sulla nostra salute? Su quali aspetti agisce e come possiamo tutelarci? La FAO definisce sostenibile una dieta che abbia un basso impatto ambientale e che garantisca sicurezza alimentare e salute alle future generazioni. Quali alimenti scegliere per mitigare la crisi climatica e vivere in salute?