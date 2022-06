Dopo tre anni torna il Prè Summer Party per celebrare l'arrivo della stagione estiva

Martedì 21 giugno dalle 18 alle 23:45 torna il Prè Summer Party, l'evento nato nel 2018 con il proposito di celebrare l’arrivo della stagione estiva e portare allegria nel quartiere.

Tantissime le novità; per la prima volta verranno presentate idee, persone, attività, nuovi e vecchi attori di Prè e Gramsci che insieme stanno collaborando alla rigenerazione della zona. Sembrerà come rivivere i vicoli di una volta, come una grande e allegra sagra!

Ci saranno banchetti con curiosità, arte e illustrazioni, cibo di diverso genere come acciughe, fritti, panini, tacos, kebab, piatti etnici e bevande organizzati in un menu collaborativo e diffuso a cura di Acciughetta, Hamboo, Taqueria Mamacita, il ristorante senegalese Genoa Dakar, Rashid e la sua cucina araba, il tutto irrorato dai cocktail di Andrea Tomasi del Gradisca Cafè, vini naturali e le immancabili birre artigianali di Plurale.

In attesa del tramonto, un notevole gruppo di musicisti si lancerà in un imperdibile live di 5 ore con l’intento di far ballare tutto il pubblico. Grazie alla regia di Cacaos, ci saranno Julyo Fortunato// The Moochers// Boccanegra e Rosita Brucoli.

Come da tradizione, ricchi cotillon alla miglior foto pubblicata e rintracciata con l’hashtag #PrèSummerParty sui social nei giorni successivi alla manifestazione.

Dress Code: vicoli di una volta

Extra Fun: corner photobooth vintage a cura di Ottico Maloni

* Ingresso libero /prenotazione non richiesta/ in caso di pioggia l’evento verrà rimandato