Prè solidale: giochi, musica e solidarietà in piazza Santa Fede

Domenica 31 gennaio arriva la seconda edizione di "Prè solidale", con tanti giochi, musica e solidarietà.

Si inizia alle 15 in piazza Santa Fede, con raccolta e scambio di coperte e sacchi a pelo, giochi, colori e libri, e vestiti invernali.

«Pensiamo - dicono gli organizzatori - che un quartiere più vivibile si possa costruire a partire dall'incontro e la solidarietà fra abitanti, da strade e piazze vissute non solo per il consumo, dalla messa in rete di bisogni, desideri e lotte».

Ovviamente sono obbligatori la mascherina e il distanziamento.