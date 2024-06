Arriva nel centro storico lo spettacolo itinerante "Prè in scena: tutto il Mondo in un Sestiere"

Il Sestiere di Prè si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dell'anno: "Prè in scena: tutto il Mondo in un Sestiere". Sabato 29 giugno, dalle ore 18, le strade e le piazze del Sestiere diventeranno il palcoscenico di uno spettacolo itinerante unico, frutto del laboratorio teatrale di comunità della Compagnia del Suq.

"Prè in Scena. Tutto il mondo in un Sestiere" è un progetto che nasce dalla volontà di valorizzare il tessuto sociale e culturale del centro storico di Genova, coinvolgendo attivamente la comunità locale. Lo spettacolo itinerante, curato Carla Peirolero e Enrico Campanati con la collaborazione di Laura Parodi, vedrà la partecipazione di numerosi attori e performer, tra cui Enrico Campanati, Dario Polmonari, Laura Parodi, Preci P e Carla Peirolero, insieme ai talentuosi membri dell'Associazione Semi Foresti: Cheikh, Waly e Tala. Insieme a loro le e i partecipanti ai laboratorio teatrale di comunità: Ester Alfonsi, Mimma Certo, Angela Di Gioia, Patrizia Fossati, Margherita Galanti, Silvia Giulini Simone Mantero, Patrizia Marinelli, Elisabetta Orlando, Giuseppe Peddis, Giacomo Rivera, Antonella Ruzza, Gabriella Scazzola, Lia Seriacopi, Marcello Soliani, Luca Spadotto, Marisa Varosio e Ilaria Ventroni.

Le performance si svolgeranno in diverse location simboliche del Sestiere di Prè e si partirà alle ore 18 in Piazza dei Truogoli di Santa Brigida, proseguendo in Vico Tacconi, Piazza Durazzo, Piazza Tenedo, Piazza del Pozzetto, Commenda San Giovanni di Pré, Piazza Vittime di Tutte le Mafie, Piazza del Roso e Piazza Don Andrea Gallo.

Il progetto "Prè in Scena" fa parte del più ampio Progetto di Comunità per il Centro Storico di Genova, un'iniziativa che coinvolge oltre 90 enti del terzo settore del Patto di Sussidiarietà per la Rigenerazione del Centro Storico e nasce dalla co-progettazione con le politiche sociali del Comune di Genova. Questo progetto mira a favorire la rigenerazione urbana, il rafforzamento della comunità e la promozione di relazioni sociali, riscoprendo il valore del vivere in una comunità coesa e solidale.

L'evento è organizzato da Suq Genova Festival e Teatro in collaborazione con Il Melograno, Solidarietà e Lavoro SCS-onlus, con il supporto di

Comitato PER PRÉ, Comunità di San Benedetto al Porto, Associazione Via del Campo e Caruggi. Un ringraziamento speciale va a Fondazione Auxilium e ALiSEO - Azienda Ligure per gli Studenti e l’Orientamento per l'ospitalità e il sostegno.

L'ingresso all'evento è gratuito, e tutti i cittadini sono invitati a partecipare. Un’occasione unica per scoprire le storie del quartiere, ascoltare canzoni e vivere momenti di condivisione e convivialità. Per ulteriori informazioni sull’evento e per la prenotazione è possibile contattare la Segreteria del Suq Genova al numero 329 2054579 o via email a teatro@suqgenova.it.