"Pre': popoli e poesia", passeggiata interculturale con Migrantour Genova

È una novità per Migrantour Genova la passeggiata "Pre': popoli e poesia" a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, che condurrà i partecipanti a scoprire il territorio di Prè in lettura interculturale per conoscere la conformazione demografica, sociale, storica e culturale dei luoghi di riferimento, stimolando la curiosità nell'approfondire argomenti come accoglienza, inclusione, esclusione, appartenenza, meticciato, cittadinanza, identità, conflitto.

Il percorso, ricco di spunti letterari e di brevi letture bilingue, stimola il sentimento di solidarietà, crea empatia e svela somiglianze. Attraverso l'emozione data da una poesia si conosce l'altro, percependo il suo sentire. Attraverso la voce dei poeti "incontrati" durante il tragitto si mettono in dialogo non solo persone ma anche popoli.

Le passeggiate urbane interculturali di Migrantour Genova sono condotte da cittadini di origine migrante nel Centro Storico di Genova, per conoscere non solo il suo straordinario patrimonio storico-artistico ma anche le realtà multiculturali che lo animano. I percorsi Migrantour Genova, a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro e in collaborazione con Castello D'Albertis Museo delle culture del mondo, sono nati per promuovere una nuova idea di turismo interculturale, che permette di comprendere come la nostra città sia da sempre il frutto delle migrazioni e dell’incontro tra diverse culture, permettendoci di scoprire quartieri oggetto di riqualificazione territoriale e presenza partecipata di comunità straniere.

INFO

È necessaria la prenotazione ai seguenti recapiti: - mail castellodalbertis@solidarietaelavoro.it ; telefono 0102723820 ( biglietteria Castello D'Albertis).

Prenotazione soggetta a conferma al raggiungimento del numero minimo di 6 persone .

Durata della passeggiata circa 2 ore,

Partenza ore 11. Il luogo della partenza verrà indicato in fase di prenotazione.