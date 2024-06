“Prè, due, uno ...via!”, festa nel centro storico con giochi, spettacoli e laboratori

Il Sestiere di Prè si prepara a vivere una giornata indimenticabile all'insegna del gioco, della creatività e della comunità. Sabato 15 giugno, dalle ore 14 alle ore 19, il cuore storico di Genova si animerà con l'evento “Prè, due, uno ...via!”, una festa del gioco che coinvolgerà grandi e bambini in attività divertenti e formative.

Programma

Otto piazze coinvolte che offriranno un ricco programma di giochi di strada, laboratori creativi e spettacoli: si potrà giocare a ping pong e al torneo di calcio balilla e di tam tam presso il Circolo Vega in salita Famagosta 3r, oppure in piazza del Carmine si potranno trovare giochi da tavola e giochi di ruolo. Letture ad alta voce con narrazione “Harold e la Matita viola” in piazza Durazzo, mentre in piazza Truogoli di Santa Brigida i giochi di una volta

e laboratori con l’arrivo del paracadute alle ore 18:30.

Si ballerà in piazza Sant’Elena con danza moderna hip hop, jazz, dance fitness per adulti e gioco musica movimento 3 - 6 anni. In piazza Don Gallo si potrà partecipare ad un laboratorio di costruzione di palline da giocoleria, a seguire alle 17:30 lo spettacolo di strada di clownerie a cura del Clown CITrullo. In piazza Vittime di Tutte le Mafie il laboratorio “Giochi dal mondo”, mentre in piazza Superiore del Roso il laboratorio “Drum circle”.

Un’occasione unica per scoprire il Sestiere di Prè anche grazie al “Tour dei Sestieri del Centro Storico”, organizzato dal progetto di comunità dei tre Sestieri del Centro Storico, Prè, Molo e Maddalena, frutto della coprogettazione tra la Direzione Politiche sociali del Comune di Genova e 90 enti del terzo settore del Patto di sussidiarietà per la Rigenerazione del Centro Storico.

Numerosi gli enti e le associazioni che hanno preso parte a questo progetto per il Sestiere di Prè: Circolo VEGA Arciragazzi, Il Melograno coop sociale Genova, Associazione Via del Campo e Caruggi, 5678 Studio Aps Asd, CarMine, Associazione di promozione sociale “Il Limone Lunare”, Educativa di strada - Progetto Deck, La Comunità Cooperativa Sociale, La Staffetta Centro di aggregazione per bambini - coop. Il Melograno, Associazione Infanzia e Cultura e il Comitato Per Pre'. Drago Forneria Genovese e Campagna Amica Liguria offriranno la merenda a tutti i partecipanti.

Tutto il programma in dettaglio e le informazioni di prenotazione dei laboratori gratuiti sul sito: centrostoricogenova.it.