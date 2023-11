Pranzo sardo e torneo di ping pong alla Società di Mutuo Soccorso di Apparizione

Prezzo non disponibile

Domenica 12 novembre la Pro Loco di Apparizione organizza una giornata all’insegna del buon cibo e dello sport, in collaborazione con la Società di Mutuo Soccorso del quartiere, in Via V. Bocciardo 54, Genova.

Il programma della giornata prevede alle ore 9 l’iscrizione (€5.00) al torneo di ping pong e il sorteggio degli sfidanti, alle 9:30 si inizierà a giocare (dai 15 anni di età). Il pranzo dalle ore 12:30 contempla dell’ottima fregola, il porceddu accompagnato da patate al forno, dolce caffè e acqua per gli adulti (€18.00; pranzo + torneo €22.00), mentre per i più piccoli saranno preparati pasta al pomodoro e arrosto con patate (€ 10.00). Alle ore 14 si riprenderà il torneo.

È necessario prenotare sia per il pranzo sia per il torneo esclusivamente via messaggio Whatsapp al numero 349 2159400 fino ad esaurimento posti.