“Pra’ a Pê”: alla scoperta del territorio di Pra’ con sei tappe e degustazioni di prodotti tipici

Sabato 20 aprile nella delegazione genovese di Pra’ si svolgerà una grande manifestazione per andare alla scoperta del territorio e conoscere la storia locale senza dimenticare la gastronomia e i prodotti tipici della zona. Con “Pra’ a Pê”, associazioni, esercizi commerciali, aziende del territorio e studenti dell'IC Pra' accompagneranno i partecipanti in un perscorso per riscoprire e rivalorizzare luoghi, tradizioni e sapori.

Programma

La manifestazione prevede la partenza di 10 gruppi di al massimo 40 persone che partiranno in scaglioni di 20 minuti uno dall’altro (dalle 9:20 alle 12:20) e sarà così strutturata:

1^ Tappa: partenza dalla Piscina di Pra’, dove i partecipanti saranno accolti da una degustazione di focaccia.

2^ Tappa: Scoglio dell’Oca.

3^ Tappa: Oratorio di Pra’, dove i partecipanti saranno accolti da una degustazione di frisceu.

4^ Tappa: Il Pesto di Pra’, con visita alle Serre Sul Mare, dove i partecipanti saranno accolti da una degustazione di trofiette al pesto.

5^ Tappa: Villa Ratto.

6^ Tappa: Mestieri del Mare, dove i partecipanti saranno accolti da una degustazione di panissetta, con visita alla collezione privata della famiglia Michelini.

7^ Tappa: Pescatori, dove i partecipanti saranno accolti da una degustazione di dolce.

Il costo di partecipazione è 10€ a persona. Per partecipare è necessario acquistare i biglietti per l’orario e gruppo desiderato. Prenotazione obbligatoria sul sito www.civprainsieme.com.