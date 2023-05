Power trio live da Piuma

Serata rock/blues 60/70 con il neo trio Nocco-Truffa-Di Bella al PIUMA, cover di power trio storici quali Cream, Jimi Hendrix and the experience, Ten years after e inoltre brani di Rory Gallagher, Eric Clapton, Robert Johnson, Freddy King, Albert King e molti altri tutti rigorosamente rivisitati e liberi di improvvisazione.

Serata indicata per chi vuole sentire suonare musica dal vivo senza troppi compromessi e col cuore. Gradita la prenotazione. Si può anche venire solamente a sorseggiare una buona birra o un cocktails senza obbligo di cenare.

Matteo Nocco: fender e voce

Renato Truffa: batteria

Marco Di Bella: basso

Evento realizzato e pensato da GOOD MUSIC Ass.Culturale in collaborazione con PIUMA.