“Il posto privato”, spettacolo di burattini per grandi e piccini a Sestri Levante

Gli enti gestori del Progetto SAI di Sestri Levante (Agorà Società cooperativa sociale, Villaggio del Ragazzo, Coop. Il Sentiero di Arianna) e l’Associazione Culturale Teatrino Keré invitano venerdì 23 dicembre 2022 alle ore 16 allo spettacolo “Il posto privato”, che verrà allestito presso i locali del Circolo ARCI “Virgola” di Sestri Levante, in via per Santa Vittoria 4.

L’evento, patrocinato dal Comune di Sestri Levante, ha lo scopo di creare una piacevole occasione di incontro e di integrazione per i bambini e le famiglie che risiedono nel territorio. Quale occasione migliore se non quella di ripercorrere le vicende di Pulcinella e del

suo eterno rivale don Pasquale? Pulcinella, si sa, è refrattario agli ordini e all’autorità e si ritrova così a lottare per conquistare un angolo di strada dove poter cantare il suo amore all’amata Teresina.

Una storia antica eppure senza tempo, con un finale tragicomico che, grazie alle mani dei burattinai, supera le barriere linguistiche e unisce grandi e piccini, italiani e stranieri. L’evento è a ingresso libero e gratuito.

Per informazioni è attiva l’email saisestrilevante@agoracoop.it.