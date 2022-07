Al PortoLive Metal Fest il tributo alle più grandi metal bands degli anni 70-80

Prezzo non disponibile

Domenica 17 luglio alle 19 in Piazza delle Feste al Porto Antico torna il PortoLive Metal Tribute Fest, l’ormai consueto appuntamento con l'unico Hard'n' Heavy Festival di Genova. L'evento sarà quest’anno dedicato ai tributi alle più grandi rock/metal bands degli anni ‘70 -‘80. Grande attesa per gli Still Alive, una delle migliori e più spettacolari tribute band europee dei Kiss. Totalmente devoti alla “filosofia Kiss”, il loro show ricalca fedelmente i costumi, i make-up originali, la strumentazione, la scenografia e gli effetti speciali che caratterizzano i concerti della celeberrima band americana.

Ci saranno poi i Tornado Heavy Metal Band con un repertorio di brani di Metallica, Megadeth, Judas Priest, Ronnie James Dio e tanti altri. Saliranno sul palco anche i coinvolgenti Civil War per un omaggio ai Guns'n'Roses ed infine The Mariners, che proporranno i brani migliori dei grandi Iron Maiden.

Biglietti disponibili su www.ticketgate.it, presso Black Widow Records (Via del Campo, 8R), presso Disco Club (Via S. Vincenzo, 20 r) e se ancora disponibili direttamente in loco.