“Portofino vista mare": escursione da Paraggi a Camogli

L'organizzatore Enrico Bottino spiega: "Il mese è quello giusto! Per gli escursionisti lo charme di Portofino arriva adesso, fuori stagione, quando il mare si offre con il suo potere rasserenante e rigenerante. Ad aspettarvi è la piccola insenatura di Paraggi, dove il sentiero avviluppato dal verde della macchia mediterranea vi accompagnerà fino al borgo di Portofino. Il colore delle case rappresenta l'elemento essenziale di questa armoniosa mediterraneità ligure.

Portofino è il luogo ideale per l'eterno indeciso, per chi vive in bilico tra il grande amore per il mare e quello altrettanto profondo per la terra. Infatti è sufficiente salire lungo via San Sebastiano per allontanarsi dalla iconica e famosa "piazzetta" di Portofino, in passato il simbolo della Dolce Vita, conosciuta e frequentata dai vip di tutto il mondo. Dove finisce la stradina in mezzo agli uliveti, inizia il sentiero agreste che promette suggestivi panorami sulla scogliera, in particolare quello di Base O, forse il più bello di tutto il Promontorio!

Villini, splendidi ulivi, piccoli insediamenti contadini, gli ultimi scampoli di campagna, il sentiero che si fa via via più vertiginoso, attraverso vegetazione rupestre e macchia mediterranea a precipizio sul mare, questo è il preludio all'affascinante insenatura di San Fruttuoso di Capodimonte.

È difficile descrivere la magia trasmessa dalla baia, famosa in tutto il mondo per la sua natura e per quel prezioso gioiello artistico che è l'Abbazia dei Doria. Questo rifugio per il cuore e la meditazione fa parte dei beni architettonici tutelati dal FAI (Fondo per l'Ambiente Italiano) che ne ha curato il restauro. Camminerete timidamente sui ciottoli della piccola spiaggia per non rompere l'incanto della risacca del mare, un antico idioma che solo il vero ligure riesce a decifrare. All'arrivo del battello vi lascerete alle spalle il fascino inalterato nei secoli del bellissimo complesso monumentale, andrete però incontro ad una vista esclusiva dal mare: l'imponente scogliera di conglomerato a strapiombo, dove si staglia la torretta saracena che sorveglia dall'alto la superprotetta Cala dell'Oro, antico rifugio per i pirati che imperversavano sulla riviera ligure. Oltrepassata la lingua di roccia di Punta Chiappa, ecco a voi i colori di Camogli, uno spettacolo indimenticabile come solo la Liguria sa offrire. Sabato, grazie a due punti di vista diversi, due fattori contraddittori e complementari - terra e mare - vi renderete conto che il Parco di Portofino non perde il suo fascino in nessuna stagione. Il mare è di tutti, ma d'autunno non è per tutti".

Dati tecnici e logistici

L'itinerario vede la partecipazione di una guida ambientale escursionistica (GAE), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

Data: sabato 23 ottobre

Tipologia itinerario: escursione in linea, mista (trekking da Paraggi a San Fruttuoso di Capodimonte, in battello dall'insenatura a Camogli)

Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l'organizzazione tecnica e l'accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica. La quota non comprende l'assicurazione, il viaggio, il pranzo al sacco.

Iscrizione obbligatoria entro le ore 20 di venerdì 22 ottobre oppure al raggiungimento del numero massimo previsto di partecipanti. Bisogna scrivere all'indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza per la ricevuta fiscale. In caso di rinuncia, si prega di avvertirci tempestivamente.

Appuntamento: ore 9:45 alla stazione FS di Santa Margherita Ligure. Giungere in orario perché poi per arrivare a Portofino Mare si prenderà la corriera ne 82 dalla stazione di Santa Margherita Ligure fino a Paraggi.

Verificate perché gli orari potrebbero essere oggetto di modifiche da parte delle Ferrovie.

Battello da San Fruttuoso di Capodimonte per Camogli previsto per le 16:00 circa. Costo traversata via mare: 10 euro.

Fine escursione a Camogli previsto per le 17:00 circa.

Pranzo al sacco

Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistico).

Dislivello: + - 650 metri circa

Durata della camminata: 4 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco, costo treno e corriera

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo, scarpe da trekking.

