Torna Portofino Run, 10 chilometri negli scenari da sogno della Riviera di Levante

L’Atletica Due Perle invita podisti di tutte le età e le ambizioni, dai campioni agli amatori, a Portofino Run, corsa su strada che, domenica 13 novembre, compie nove anni. Torna una classicissima on the road dopo l’assenza per pandemia, e lo vuole fare proponendo un circuito che è uno dei più belli al mondo in quanto a panoramicità e vedute da cartolina.

Si parte dal Castello di Santa Margherita Ligure, in prossimità dell’azzurro del mare e del caratteristico porticciolo, e si va verso località uniche in quanto a fascino. Si passa vicino al Covo di Nord Est, che riporta alla memoria i fasti della mondanità e della Dolce Vita del Tigullio, si continua con il lungo rettilineo vicino alla splendida macchia mediterranea delle pendici del Parco del Monte, ed ecco arrivare in prossimità della Baia di Paraggi, dove i passi e le falcate dei runner sembrano scanditi dal frangersi delle onde e della risacca della spiaggia che sembra invitare a un bagno fuori stagione. Fra gli aromi dei pitosfori, vicino a alberi secolari, a poco a poco le curve cedono lo spazio alla fantastica “cartolina” della piazzetta, a “ ciassetta” di Portofino: il nome dice tutto.

Le antiche case dei pescatori, la punta del Promontorio sullo sfondo, lo sguardo che va lontano, verso Zoagli, abbracciando scogliere e paesini del Mar Ligure, un giro di boa che non può essere più suggestivo. Si risale sulla strada, al ritorno c’è tempo per incontrare gli amici concorrenti, per scambiare un augurio in uno sport che unisce e affratella. Si rivedono le magnifiche località, e si scoprono nuovi particolari: è la magìa di un percorso magnifico. Un ultimo sforzo, e si arriva sul lungomare di Santa Margherita, vicino al parco cittadino, applauditi da un folto pubblico che attende tutti al traguardo. Dieci chilometri ormai classici, ai quali sono tutti invitati. Iscrizioni e informazioni sul sito https://www. mezzadelledueperle.it/