Portofino Night 2023, sotto il segno della luna piena

Sole e Luna, sono loro gli attori di uno spazio scenico – il promontorio di Portofino – che consente di assistere a questo spettacolo di Madre Natura. In una notte di plenilunio, cammineremo verso il suggestivo punto panoramico del Semaforo Nuovo per ammirare il mare, il tramonto e un alone di irresistibile mistero: la luna piena.

• Possibilità di condivisione del viaggio.

PRESENTAZIONE

di Enrico Bottino - Trekking promoter

Non è la movida e nemmeno una serata easy con l’aperitivo. PORTOFINO NIGHT è l’occasione per percepire l’ambiente che ci circonda con sensi diversi. Udito, tatto e olfatto entrano in gioco quando arriva la notte, il momento più bello per immergersi nei profumi, nei suoni e nelle suggestioni della Natura… camminando.

Il tepore della sera accompagnerà i nostri passi verso il punto panoramico più bello del promontorio di Portofino per ammirare il saluto del sole. Circondati da un paesaggio incredibile avremo modo di respirare l’atmosfera mediterranea. E dopo il crepuscolo lo spettacolo della luna piena e i richiami del bosco saranno uno stimolo in più per risvegliare il nostro spirito di scoperta e assaporare l’avventura. Avvertiremo la presenza dei pini grazie a quel particolare sentore di resina e non disturberemo gli animali intenti ai propri affari, ma li ascolteremo. Forse stentavate a credere che la notte ha un suo odore, un suo profumo…

DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

• Data: Sabato 6 Maggio

• Tipologia itinerario: trekking notturno ad anello

• Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica e accompagnatore turistico. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni tariffa ridotta a 8 euro. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, pranzo al sacco.

• I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail. In caso di rinuncia, si prega di avvertirci tempestivamente.

• Appuntamento ore 17:45, a Portofino Vetta, presso il piazzale del Parco che si trova poco prima dell’Hotel Kulm.

• Fine escursione ore 23:00 circa

• Cena al sacco

• Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistica).

• Dislivello: + - 300 metri circa

• Durata della camminata: 4.30 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, cena al sacco.

• Equipaggiamento necessario: scarponcini e abbigliamento comodo e sportivo, oltre alla torcia e all’equipaggiamento specifico per le escursioni notturne (ricordatevi spray o creme per proteggere la pelle dalle punture di zanzare). Anche l’attrezzatura classica va rivista in ottica serale: in questo caso suggeriamo un capo caldo da indossare dopo il crepuscolo, quando la temperatura volge al fresco.

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di Emilio Zolezzi, Guida Ambientale Escursionistica (AIGAE), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.