Portofino leggendaria: storie misteriose di mostri del mare sotto le stelle

Dopo il grande successo ottenuto a Sestri Levante e Zoagli, "Genova Dreams" è lieta di presentare con il patrocinio del Comune di Portofino un'edizione speciale “Mostri e Leggende del Mare”, che si terrà martedì 31 agosto alle 20.30.

Un percorso evocativo e sorprendente alla scoperta della storia del mare, animato da personaggi straordinari...Polene e Sirene, Marinai e Navigatori. Un’esperienza suggestiva, ideata da Sophie Lamour, attraverso la quale sarà visitata l'affascinante passeggiata verso il Faro di Portofino.

Una camminata teatrale itinerante sotto le stelle, pensata per grandi e piccini, tra sacro e il profano che si mescolano per fare riemergere dagli abissi del passato, le antiche leggende della tradizione ligure marinaresca, i suoi mostri e le superstizioni dei pescatori.

Un moderno Cristoforo Colombo accompagnerà, insieme alla ninfa dell'acqua, “I viaggiatori nel tempo”, i quali incontreranno passo dopo passo, partendo dalla celebre Piazzetta del Porticciolo, creature ed arcane presenze, che riveleranno i loro segreti.

Special Guest della serata sarà Marco Pepè, l'indagatore dell'insolito, scrittore e patron del Ghost Tour di Genova, che accompagnerà i viaggiatori nel tempo nella camminata teatrale sotto le stelle.

Una passeggiata “mitologica”, per chi ama le atmosfere piratesche, un'avventura alla ricerca della “Stella Maris”.

Al termine del percorso, per i partecipanti ci sarà la possibilità di posare con i personaggi per una foto ricordo a cura di DaruMa Photo, e si potrà acquistare il libro “Sirene tra luoghi e antiche leggende” della De Ferrari Editore.

Cast: Pietro Berti, Deborah Carelli, Barbara Castellano, Alberto Cervelli, Sabrina Flaccavento, Viviana Fortunati, Patrizia Mostacci, Alessandra Politi, Lorena Scarsi.

La prenotazione è obbligatoria, i sono posti limitati al numero: +39 340 491 0024

Biglietto: 15 euro adulti, 8 euro bambini fino ai 10 anni