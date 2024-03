Portofino Days, International Fiction Festival: la Liguria "capitale" del grande cinema

La Liguria si prepara a diventare la "capitale" del grande cinema: tre giorni di grandi serie digitali con eventi rivolti al grande pubblico, agli appassionati e agli operatori del settore in location uniche. Un momento di riflessione sullo stato dell'arte del mondo audiovisivo e sulle sue traiettorie, traendo nuovi spunti per l'industria e il suo futuro. Dal 22 al 24 marzo 2024 le pittoresche località di Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo e Genova diventeranno il palcoscenico di uno degli eventi più attesi nel mondo delle serie tv digitali.

Portofino Days, International Fiction Festival

Si avvicina la prima edizione dei Portofino Days, International Fiction Festival. Incontri, masterclass di professionisti del settore, Casting Day, proiezioni, una grande anteprima internazionale, premiazioni, grandi nomi del cinema italiano e non solo, training che chiamano a raccolta tutte le Film Commission italiane. Tante le attività proposte che si snoderanno tra la piazzetta più famosa del mondo, Rapallo, Santa Margherita e Genova.

"L'offerta culturale della Liguria è capace di spaziare in ambiti diversi e, di conseguenza, di coinvolgere un numero sempre maggiore di persone - spiega il presidente della Regione Liguria e assessore alla Cultura Giovanni Toti -. Negli ultimi anni la nostra regione ha visto crescere in modo esponenziale le produzioni cinematografiche, di spot e serie tv realizzate sul suo territorio e un evento come questo da un lato celebra questo risultato, dall'altro potrà rendere la Liguria ancora più protagonista del settore, anche grazie al fascino indiscutibile della location scelta".

"E con grande entusiasmo che diamo il benvenuto alla prima edizione dell'International Fiction Festival a Portofino, un evento che celebra la magia del grande schermo in uno dei luoghi più suggestivi del mondo - dice Matteo Viacava, sindaco di Portofino -. Da sempre Portofino è stata la cornice perfetta per film, fiction e memorabili produzioni pubblicitarie, incantando il pubblico con la sua atmosfera unica e suggestiva. Questo festival è un tributo al legame indissolubile tra il nostro pittoresco territorio e il cinema".

Il grande cinema per valorizzare il territorio ligure

"Il grande cinema e il Festival costruito su misura, alla prima edizione, costituiscono un ottimo veicolo per la valorizzazione delle risorse attrattive di un territorio come Portofino - dice il vice presidente della Regione Liguria con delega al Marketing Territoriale Alessandro Piana -, per l'indotto che genera in chiave culturale e di ritorno oltre che per l'onda lunga dell'immedesimazione degli appassionati e degli spettatori. Il cinema, forse più di altre arti, crea un legame di familiarità con i territori rappresentati, originando il desiderio di ricerca e di approfondimento sui luoghi che racconta. Il progetto rivitalizza pertanto le già significative interazioni culturali, sociali e naturalistiche che offre questa perla della Riviera contribuendo a generare turismo slow ed emozionale".

"L'audiovisivo si è rivelato un mezzo straordinario di sviluppo economico. Non solo per le sue importanti ricadute sulle imprese del settore, ma anche per quelle, spesso artigianali, capaci di offrire un ottimo servizio alle produzioni - spiega l'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana -. La crescita di questo settore è frutto di un lavoro puntuale di pianificazione delle risorse del Fesr che ci ha permesso, con più di 6 milioni di euro investiti con la vecchia programmazione 2014-2020, di generare più di 11 milioni di euro di investimenti e il coinvolgimento di 590 professionalità liguri in oltre 1100 giornate di riprese. La prima edizione dei Portofino Days ben si inserisce all'interno di questo scenario per continuare, anche in vista delle nuove risorse della programmazione 2021-2027, che hanno già suscitato con il primo bando l'interesse di 14 case di produzione e oltre 6 milioni di potenziale investimento sul territorio, a promuovere l'immagine della nostra regione in Italia e all'estero. Con le istituzioni locali, inoltre, sono in corso i ragionamenti per individuare aree e fondi per la realizzazione degli Studios cinematografici in Liguria".

"La Liguria ha un territorio particolarmente variegato che si presta come location per serie tv - commenta la direttrice dei Portofino Days e presidente di Genova Liguria Film Commission, Cristina Bolla - Dalle città ai piccoli centri della costa e dell'entroterra, dalle sue zone prettamente turistiche alle zone post industriali ed industriali, molte sono le località che abbiamo suggerito alle produzioni nazionali ed internazionali. Le proposte si sono rivelate scelte vincenti perché spesso i personaggi delle serie tv sono strettamente legati ai territori che li ospitano. La Liguria è così diventata una vera e propria "Terra da Fiction" con sedici serie girate negli ultimi anni in tutta la Liguria, da Levante a Ponente: abbiamo coinvolto oltre 90 comuni diversi che hanno fatto da set alle produzioni. Con i Portofino Days intendiamo coinvolgere le principali produzioni per riuscire a portare qui progetti nuovi e a consolidare i progetti già in essere e di successo. Miriamo inoltre a farli diventare negli anni un appuntamento imperdibile a livello nazionale ed internazionale per tutto il comparto dell'audiovisivo".

Il programma

Diretta da Cristina Bolla e coadiuvata dai vicedirettori Matteo Garnero e Giorgio D’Alia, l'attesa manifestazione promette di essere un crogiolo di innovazione e riflessione sull’industria audiovisiva. Con il sostegno di figure di spicco come Walter Iuzzolino, Tiziana Zampieri, Verdiana Bixio, Marco Ponti, Alessandra Tarissi De Jacobis, Giulia Lupetti, Roberto Pischiutta "Pivio" e molti altri, l’evento, presentato ufficialmente lunedì 18 marzo e che vanta il patrocinio e il supporto di enti prestigiosi come la Regione Liguria, il Comune di Portofino, la Genova Liguria Film Commission e molti altri partner culturali e multimediali, si preannuncia come un’occasione imperdibile. Le giornate verranno dedicate ad incontri, attività formative e informative con docenti e speaker di alto livello con i seguenti temi principali:

venerdì 22 marzo: Giornata delle sceneggiature, a cura di Marco Ponti, con masterclass e panel su come raccontare storie per ragazzi, la realtà, e l’arte della sceneggiatura.

Sabato 23 marzo: Giornata delle colonne sonore, a cura di Roberto Pischiutta “Pivio”, in cui sarà possibile esplorare la musica nelle serie tv e il processo creativo dietro le colonne sonore.

Domenica 24 marzo: Giornata dei mestieri del cinema, a cura di Enzo De Camillis, con riferimento alle opportunità lavorative e i diversi ruoli nel settore audiovisivo.

In ogni giornata si svolgeranno più eventi con focus su diversi argomenti. Imperdibili le Masterclass e i panel a Santa Margherita, un intenso programma di incontri nella splendida cornice di Villa Durazzo, in cui professionisti dell'audiovisivo di caratura interazionale incontreranno studenti e professionisti per raccontare il loro lavoro. Ogni giornata è stata curata da un professionista di alto livello, che ha permesso di radunare i nomi di spicco di ogni settore.

Nel 2019 la Genova Liguria Film Commission ha lanciato il brand "Liguria Terra da Fiction", dopo pochi anni la nostra regione è diventata lo sfondo per ben 16 serie tv di produzioni nazionali ed internazionali, di cui alcune giunte alla terza stagione, grazie al grande successo riscontrato presso il grande pubblico.

Nell'ambito del calendario degli eventi dei Portofino Days, il 18 marzo a Genova è stata inaugurata la mostra dedicata alla Liguria come set di fiction.

A questo link il programma nel dettaglio con orari e informazioni per ogni singolo evento.

Informazioni e biglietti

Gli eventi sono aperti a tutti, da studenti e addetti ai lavori ad appassionati di audiovisivo, fino ad esaurimento posti. Per partecipare agli eventi a Santa Margherita Ligure e Portofino e per le iscrizioni è possibile inviare un'e-mail a info@portofinodays.org specificando titolo, giorno, orario e sala dell’evento che si desidera seguire; oppure recarsi presso l’ingresso di Villa Durazzo durante le giornate del Portofino Days, venerdì 22 marzo dalle 14 alle 18, sabato 23 marzo dalle 10 alle 17 e domenica 24 marzo dalle 9.30 alle 10.30.

Non perdete l’opportunità di immergervi nel cuore pulsante dell’audiovisivo, di esplorare nuove traiettorie creative e di connettervi con i professionisti che stanno plasmando il futuro dell’intrattenimento. Le Giornate di Portofino vi aspettano per scrivere insieme il prossimo capitolo della storia televisiva!

Per maggiori informazioni Portofino Days - International Fiction Festival o info@portofinodays.org.