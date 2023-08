La piazzetta di Portofino a lume di candela per il Romantic Piano Solo

Nemmeno la pioggia e il maltempo fermano gli eventi en plein air in riva alla perla del Tigullio. Dopo il sold-out di “Jazz & Saudade Experience”, che ha visto anche la partecipazione di una folta rappresentanza di brasiliani, a Portofino torna giovedì 31 agosto alle ore 21:15 la musica d’autore con il terzo appuntamento estivo di Romantic Piano Solo, per l’occasione dal titolo “Dolce Vita”.

La Piazzetta, per prima volta assoluta, sarà avvolta dalla magia dalle Candle Night con oltre cento candele a led che circonderanno il pianoforte suonato da Domenico Greco immergendo il pubblico in un’atmosfera suggestiva carica di pathos e romanticismo. Greco proporrà alcuni brani del classico repertorio anni Cinquanta e sarà accompagnato dalla voce di Fabio Milanese, chitarrista, pianista, cantante, compositore e arrangiatore. La partecipazione è libera e gratuita.

Ma le novità non sono finite qui: per l’occasione sarà inaugurato il servizio serale di trasporti in battello che per gli eventi serali portofinesi, a cominciare dall’appuntamento del 31 agosto, partirà rispettivamente da Rapallo e Santa Margherita Ligure consentendo di raggiungere anche via mare la storica Piazzetta. Il battello salperà dal porticciolo di Rapallo alle ore 19 e alle 20 e a farà tappa a Santa Margherita Ligure alle 19.15 e alle 20.15 prima di arrivare in riva alla perla del Tigullio. Al termine dell’evento ripartirà da Portofino alle 23.30. Il servizio, proposto dal Servizio Marittimo del Tigullio, sarà attivo anche nelle serate del 5 e del 13 settembre per il doppio appuntamento con Cinema all’Aperto, che prevede la proiezione dei film “Al di là delle nuvole” e “Racconti d’estate”.

La prenotazione del servizio è obbligatorio telefonando al numero 0185284670 oppure scrivendo via mail all’indirizzo info@traghettiportofino.it.

Per maggiori info: www.comune.portofino. genova.it.