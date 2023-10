Bambini e sicurezza, un incontro gratuito con gli esperti per saperne di più

Bambini e sicurezza al centro dell'incontro organizzato mercoledì 11 ottobre a Genova dall'associazione Il Porto dei piccoli in collaborazione con l'Agenzia Generali di piazza Dante. L'appuntamento è alle ore 18 presso lo Spazio ImmaginaGenova di piazza Dante 39R. A disposizione di tutti i genitori - e non - interessati a partecipare (gratuitamente) un parterre di esperti sulla sicurezza a 360 gradi. Per l'ambito sanitario saranno presenti i professionisti dell'Istituto Giannina Gaslini Emanuela Piccotti (Responsabile UOSD di Pronto Soccorso e OBI) e Lucia Sciarretta (Dirigente psicologo UOSD Psicologia Clinica), oltre al già Primario UOC Nefrologia Francesco Perfumo e al già Direttore UOC di Pronto Soccorso Pediatrico e Medicina d'Urgenza DEA Pasquale di Pietro. A fare gli onori di casa per affrontare il tema dell’incontro dal punto di vista assicurativo Carlo Tenderini, Agente Generale dell'Agenzia Generali Italia di Genova Piazza Dante. La fondatrice del Porto dei piccoli Gloria Camurati Leonardi presenterà il lavoro che dal 2005 l’Associazione svolge abitualmente sul campo, mentre per le istituzioni locali sarà presente l'assessore alla Sicurezza e Protezione Civile del Comune di Genova Sergio Gambino.

Per partecipare gratuitamente basterà scrivere a info@ilportodeipiccoli.org o chiamare il numero 010 8593458.

"Sicurezza per noi del Porto dei piccoli significa offrire un punto di riferimento a bambini, ragazzi e famiglie con fragilità di cui quotidianamente ci prendiamo cura - spiega Camurati Leonardi -. Nei contesti in cui operiamo siamo presenti con i nostri professionisti e le nostre attività per fornire un servizio qualificato in ospedale, a domicilio, nelle case di accoglienza e nelle scuole. Ringraziamo Generali che, oltre ad essere nostri partner in questa iniziativa, sono da tempo nostri sostenitori. L'obiettivo comune è organizzare una serie di incontri aperti alla cittadinanza per affrontare il tema della sicurezza declinato in vari ambiti tra cui sport, tempo libero e vita con gli animali domestici".

Per l'Agenzia Generali piazza Dante l'incontro di domani sera sarà l'occasione per aprire ancora una volta il proprio spazio ImmaginaGenova a tutti i genovesi in occasione di un momento divulgativo e di confronto su una tematica molto sentita quale la sicurezza dei bambini.