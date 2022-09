Riapre a Camogli Il Porto delle Storie, l'evento dedicato agli amanti del fumetto

La nave dei fumetti torna ad attraccare al Porto delle Storie di Camogli. Così la cittadina ligure annuncia il ritorno dell’evento che agli amanti del fumetto offre mostre e incontri molto speciali. La manifestazione si articolerà nell’arco di oltre un mese (30 settembre-6 novembre) in momenti successivi. Quattro mostre saranno dedicate ad altrettanti maestri del fumetto italiano contemporaneo: Giuseppe Palumbo (Diabolik, ecc.), Lorena Canottiere (Verdad, ecc.), Andrea Freccero (Disney, ecc.), Anna Lazzarini (Zagor, ecc). Inoltre un incontro con gli sceneggiatori Alfredo Castelli (Martin Mystère) e Luca Barbieri (Dragonero) sarà dedicato a “Raccontare l’avventura”; e un altro ospiterà “La Revue Dessinée Italia” per Raccontare la realtà. Tutte occasioni stimolanti di confronto con i migliori rappresentanti del più spettacolare fumetto, tanto d’autore quanto popolare.

È il Sindaco stesso Francesco Olivari, appassionato lettore anche di fumetti, a compendiare gli appuntamenti di questa nuova edizione dell’atteso evento: “Le mostre si terranno nello splendido ambiente del Castel Dragone, recentemente ristrutturato, e vedranno in esposizione opere di quattro autrici e autori italiani conosciuti e affermati, che, per la loro varietà, sapranno sicuramente incantare e soddisfare il pubblico. Si inizierà con le esposizioni del duo Lorena Canottiere e Giuseppe Palumbo e si chiuderà con Andrea Freccero e Anna Lazzarini, che incontreranno gli appassionati nella Sala Consiliare del Comune. In questa nuova edizione abbiamo voluto inserire anche degli incontri, sempre speciali, con personalità autorevoli come Alfredo Castelli, uno dei più importanti autori e conoscitori del fumetto italiano, e Luca Barbieri sceneggiatore, tra l’altro, di una fortunata serie bonelliana. L’ultimo incontro, ma solo in ordine di tempo, non è con un autore ma con una rivista di graphic journalism, La Revue Dessinée Italia, che propone un nuovo modo di fare giornalismo a fumetti, in modo etico e rigoroso, sulla traccia della sorella maggiore francese. Un Porto delle Storie sempre attraente e accattivante che attende gli appassionati del fumetto”.

Dunque quattro maestri dell'immaginazione disegnata, molto diversi fra loro ma tutti di primissimo piano nel proprio genere, saranno ospiti a Camogli de Il Porto delle Storie, la manifestazione promossa dal Comune di Camogli che porta nella cittadina marinara artisti capaci di viaggiare a vele spiegate sulle infinite mappe della fantasia. I partecipanti avranno così la possibilità di visitare le esposizioni, incontrarne gli autori, ascoltarne dal vivo i segreti professionali e farsi autenticare e dedicare un loro disegno.

Programma

La manifestazione inaugurerà venerdì 30 settembre alle 17.30 nel suggestivo Castel Dragone in via Isola,con la presentazione della mostra IL SUDISTA E LA NORDISTA, che metterà a stimolante confronto due importanti protagonisti del fumetto italiano, il lucano Giuseppe Palumbo e la piemontese Lorena Canottiere, come possibili interpreti di due anime complementari del racconto disegnato nazionale. L’indomani, sabato 1° ottobre alle ore 11, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale in via XX Settembre 1, i due Autori incontreranno il pubblico per parlare del loro lavoro artistico. La mostra IL SUDISTA E LA NORDISTA – aperta venerdì, sabato e domenica con orario 10-13 e 14-17 – chiuderà domenica 16 ottobre.

Sabato 8 ottobre nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale in via XX Settembre 1 si terranno due incontri pubblici. Alle ore 11.00 si affronterà il tema RACCONTARE L’AVVENTURA insieme con gli sceneggiatori Alfredo Castelli di Martin Mystère e Luca Barbieri di Dragonero. Alle ore 17.00 sarà la volta di RACCONTARE LA REALTA’ con la redazione del nuovo periodico La Revue Dessinée Italia.

Venerdì 21 ottobre alle 17.30, ancora in Castel Dragone in via Isola, si aprirà la mostra IL DISNEYANO E LA BONELLIANA, che accosterà due artisti rappresentativi delle due principali scuole fumettistiche nazionali: per la Disney Andrea Freccero e per la Bonelli Anna Lazzarini, bene rappresentativi delle rispettive caratteristiche espressive di due filoni fondamentali nel panorama del fumetto italiano contemporaneo. L’indomani, sabato 22 ottobre alle ore 11, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale in via XX Settembre 1, i due Autori incontreranno il pubblico per parlare del loro lavoro artistico. La mostra IL DISNEYANO E LA BONELLIANA – aperta venerdì, sabato e domenica con orario 10-13 e 14-17 – chiuderà domenica 6 novembre.

Nata per volere del Sindaco Francesco Olivari, la manifestazione è curata dal critico e storico dell'immagine Ferruccio Giromini, con la collaborazione dell’Ufficio Cultura e dell’Ufficio Tecnico del Comune di Camogli. Si ringraziano inoltre il collezionista Giacomo Delbene, che ha messo a disposizione suoi preziosi disegni originali da mettere in mostra, e Ru?ica Babi? della Libreria dell’Arco di Santa Margherita.

Il catalogo della manifestazione sarà distribuito ai visitatori gratuitamente, fino ad esaurimento.