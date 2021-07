Porto Antico ProgFest: il programma dei concerti

Anche quest’anno l’estate di Genova avrà il suo ProgFest in Piazza delle Feste il 17 e il 18 Luglio. Black Widow Records, Nadir Music e Cornucopia Live organizzeranno questi due giorni di spettacolo con il seguente programma.

17 luglio

Dalle 19,00 alle 19, 40 apriranno il festival gli spezzini Magia Nera, band hard-prog nata negli anni '70, che in quei tempi fece molto parlare di se con spettacoli dal vivo veramente infuocati, ma che per varie vicissitudini giunsero all’esordio discografico solo pochi anni fa con “La Danza di Ophelia”, album che seguito nel 2019 dal concept “Montecristo”. Proprio questo album verrà presentato sul prestigioso palco del Progfest 2021.

Dalle 20,00 alle 20,40 ci saranno i genovesi Melting Clock, un gruppo giovane che ha saputo conquistarsi un bello spazio nel mondo del prog italiano ed internazionale grazie alla loro freschezza ed alla loro passione. Sarà la loro seconda esibizione al Porto Antico Progfest ed in questo sono i primi ma se lo sono meritato e non mancheranno di farci emozionare con musiche che saporano di Genesis, King Crimon, Yes ma anche di Opeth e Steve Wilson con la splendida voce di Emanuela Vedana in grande evidenza. Presenteranno anche un paio di pezzi nuovi.

Dalle 21,00 alle 22,00 avremo un evento unico. Saliranno sul palco i mitici Gleemen in una formazione mista con i Garybaldi di Maurizio Cassinelli e company per 1 ora di tributo all’indimenticabile Bambi Fossati, il nostro Jimi Hendrix genovese. Saranno eseguiti anche alcuni pezzi di Hendrix, gli stessi che spesso Bambi suonava dal vivo nei suoi infuocati concerti. Lo spirito di Bambi sarà con noi durante la loro esibizione.

Dalle 22,20 alle 24,00 chiuderanno la prima giornata un altro gruppo mitico del progressive italiano, ovvero i savonesi Trip guidati dall’inarrestabile batterista Pino Sinnone. La band presenterà brani dal loro secondo album “Caronte” in forma rinnovata ed anche questa sarà una occasione per ascoltare grande musica e ricordare gli storici compagni Joe Vescovi, Wegg Andersen e Billy Gray.

18 luglio

Dalle 19,00 alle 19,50 Suoneranno i Blind Golem da Verona, band hard-prog che ha esordito quest’anno con l’album “A dream of fantasy”nel quale appare il grandissimo cantante-chitarrista-tastierista Ken Hensley degli Uriah Heep purtroppo recentemente scomparso. Gli Uriah Heep sono proprio il loro più importante punto di riferimento infatti a tratti sembra proprio di ascoltarli anche se i Blind Golem possiedono una loro personalità che non mancherà di stupire il pubblico con una serie di brani dal grande impatto.

Dalle 20,10 alle 21,00 sarà la volta dei Fungus Family, anche loro da Genova con un suono tra la psichedelia dei primi Pink Floyd, Doors, il progressive dei Family e Jethro Tull, con brillante personalità grazie anche alle performances sempre entusiasmanti del loro frontman Dorian.

Dalle 21,30 alle 23,00 chiuderanno la rassegna le RaneStrane col loro spettacolo cinematico improntato sulle musiche e le immagini in perfetta sincronizzazione col film The Wall dei Pink Floyd. Presenterà Mister Athos Enrile.

La capienza di Piazza delle Feste sarà ridotta a 270 posti a sedere in osservanza delle linee guida imposte per questo evento.

Apertura cancelli ore 18, inizio concerti ore 19. Termine ore 24.

Prezzo biglietto: per ogni serata 20 euro più prevendita.

Ragazzi fino a 12 anni ingresso gratis se accompagnati e con documento di riconoscimento.

