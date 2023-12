Natale al Porto Antico: luci, installazioni, mostre e tanti altri appuntamenti per le festività

Prende il via la lunga stagione delle feste al Porto Antico di Genova. “Siamo pronti ad accogliere i genovesi e i turisti che vorranno passare una giornata o anche solo qualche ora al Porto Antico in occasione di questo lungo periodo ricco di giornate di vacanza – sottolinea il presidente di Porto Antico di Genova Mauro Ferrando. Mai come quest’anno la nostra offerta è un vero puzzle, con spunti per visitatori di ogni età, all’insegna della spensieratezza e dello svago”.

Alle luminarie che costellano la grande area, dall’albero davanti alla piazza delle Feste alle scie che ne abbracciano l’intero arco - dall’Acquario alla gru mancina, passando per il Baluardo e Porta Siberia - si aggiunge quest’anno il grande libro – luminoso e praticabile - a Calata Falcone Borsellino, omaggio a Genova Capitale del Libro.

Al via a Calata Gadda la grande ruota panoramica che con la sua inconfondibile illuminazione caratterizza ormai da anni il panorama notturno del Porto Antico. Da domenica 3 dicembre si potrà pattinare sulla pista di ghiaccio in Piazza delle Feste, un altro grande classico appuntamento della stagione invernale. Ritorno, dal 7 dicembre, anche per lo scivolo di ghiaccio, dedicato ai più piccoli, in prossimità dell’area giochi davanti al Millo. Sempre per i bimbi proseguono alla Biblioteca Edmondo De Amicis, al secondo piano del Modulo 1, i laboratori e gli incontri programmati in occasione della recentissima inaugurazione dei nuovi allestimenti.

Protagonista del finesettimana del 9 e 10 dicembre il mondo dell’esoterismo con Mistica Festival ai Magazzini del Cotone, mostra-evento con un fitto programma di conferenze, workshop, spettacoli e Genova paranormal tour, un viaggio tra le leggende e le storie dei più noti fantasmi genovesi.

Lavori in corso sulle sette chiatte che compongo la grande isola al termine della Via al Mare Fabrizio De André, la riapertura è prevista prima di Natale. Rispettando una tradizione che vive già da alcuni anni, i Magazzini del Cotone ospiteranno il tradizionale pranzo benefico di Natale organizzato dalla Comunità dei Sant’Egidio.

Sarà poi la volta, il 29 e il 30 dicembre, sul grande palco che verrà allestito al Mandraccio, delle prime due serate targate Mediaset per il Tricapodanno del Comune di Genova.

Programma in aggiornamento su: www.portoantico.it