Inverno al Porto Antico tra eventi, pista di pattinaggio, scivolo e ruota panoramica

In attesa della primavera, sono tante le attività per vivere una giornata immaginando di essere tra la neve e il ghiaccio, ma restando comodamente in città. Entrando nell’area del Porto Antico, la prima tappa è sotto il tendone di Piazza delle Feste, che fino a domenica 2 aprile ospiterà la pista di pattinaggio su ghiaccio. Qui esperti e principianti, adulti e bambini, possono mettersi alla prova sui pattini. Ricco anche il calendario di animazioni e promozioni, previste ad esempio per Carnevale, con un appuntamento in maschera nel pomeriggio di domenica 19 febbraio, o per la Festa del Papà.

Poco oltre, in Piazzale Mandraccio, il Divertiscivolo dà la possibilità di vivere l’adrenalina di una discesa in slittino da soli o in coppia, per gustare la vera atmosfera di montagna direttamente a due passi dal mare. La struttura rimarrà aperta fino a fine febbraio. Spingendosi poi in Calata Gadda, si può ammirare la città dall’alto con un giro sulla ruota panoramica. C’è tempo fino a fine marzo per salire in una delle suggestive cabine, e per i genovesi i mercoledì sono ancora più speciali: sconto del 50% sulle tariffe abituali.