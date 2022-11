Mario Incudine e Antonio Vasta raccontano Palermo per “I porti delle storie”

Il viaggio nei “Porti delle storie” partito dalla Grecia con Matteo Nucci, giovedì 17 novembre alle ore 17 approda idealmente a Palermo con la musica e i racconti di Mario Incudine e Antonio Vasta. L’appuntamento è nella Sala del Capitano di Palazzo San Giorgio a Genova, sede del progetto ideato a diretto da Sergio Maifredi per Teatro Pubblico Ligure, creato per l’Autorità di Sistema

Portuale del Mar Ligure Occidentale e patrocinato dall’Accademia della Marina Mercantile.

L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria al numero 348 2624922 (anche whatsapp) o a info@teatropubblicoligure.it. Informazioni su www.teatropubblicoligure.it e www.portsofgenoa.com

Mario Incudine è uno dei più significativi artisti che la terra di Sicilia abbia espresso negli ultimi anni, ormai noto al pubblico genovese perché da oltre dieci anni è presenza costante nelle attività di Teatro Pubblico Ligure con spettacoli in cui esprime la sua doppia anima di attore e musicista. Un atto d’amore e di fiducia lo lega a doppio filo alla cultura siciliana, mai abbandonata nonostante la carriera lo porti sempre più spesso in giro per il mondo. Al suo fianco c’è un amico e sodale, Antonio Vasta, maestro di musica dalla personalità affine e nello stesso tempo complementare alla carica estroversa e trascinante di Incudine. Saranno loro a raccontare Palermo, città complessa e meravigliosa. È una storia antica di scambi e d’incontri di culture; Palermo è il suo porto; impregnato di profumi intensi, acceso da una luminosità unica che riflette il Mediterraneo dentro il quale affonda e si allunga, trascinando la città protesa ad abbracciare quel mare. La gente, i colori, il fermento di un corpo che non dorme mai, dove nel tempo tanti hanno trovato riparo e da cui molti si sono allontanati sentendo il richiamo di quella distesa blu, ricca di promesse e possibilità.

Lo stesso giorno, alle 21, Mario Incudine e Antonio Vasta inaugurano la prima stagione teatrale invernale “Scali a mare Pieve Ligure Art Festival” al Teatro Massone di Pieve Alta, con lo spettacolo InCanti sacri.