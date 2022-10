I Pornoshock presentano il nuovo album con un live al Teatro della Tosse

Indirizzo non disponibile

Sabato 22 ottobre alle ore 22 a La Claque Daisy, release party dei Pornoshock. I Pornoshock - Giallo alla voce, Daisy alla chitarra, Domino alla batteria, Butterfly al basso, Mr. Moon alla chitarra - nascono nel 1999 come band/performers. Il teatro, la musica, le emozioni sono i loro ambienti di sperimentazione; ribaltare gli stereotipi e cambiarne il significato il loro obiettivo.

Un liveconcept con ospiti speciali che ripercorrerà la loro storia attraverso i pezzi storici della band e dove verranno presentati in anteprima i pezzi dell’ultimo lavoro discografico “Il giorno è perso”, il tutto frammentato da visual e performance.

Dopo il live il via alla vendita dei 100 vinili Rosso Sangue stampati in edizione limitata numerata e autografata solo per la serata.

Info e biglietteria

Biglietto euro 10

Orario biglietterie

BIGLIETTERIA TEATRO DELLA TOSSE - PIAZZA R. NEGRI

La biglietteria sarà aperta dal martedì al sabato dalle ore 15 alle ore 19.

Lunedì e festivi, solo in caso di spettacolo, dalle ore 15. Domenica, in caso di spettacolo biglietteria aperta dalle ore 15.

BIGLIETTERIA TEATRO DEL PONENTE - PIAZZA ODICINI 9

La biglietteria sarà aperta nei giorni di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

I biglietti per gli spettacoli in programma al teatro del Ponente sono prenotabili e acquistabili alla biglietteria del teatro della Tosse negli orari di apertura.

Tutti i biglietti sono sempre acquistabili online su www.teatrodellatosse.it.e su www.happyticket.it.

www.teatrodellatosse.it

promozione@teatrodellatosse.it

ponente@teatrodellatosse.it

tel botteghino 0102470793

tel uffici 0102487011