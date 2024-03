“Risuona il Museo. Pomeriggio musicale per grandi e piccini” al Museo Diocesano

Domenica 17 marzo h 15.30 vi aspettiamo al nostro super evento per famiglie Risuona il Museo! Lo sapete che le opere d’arte non sono solo da vedere ma si possono anche ascoltare? Come? Venite a scoprirlo in questo pomeriggio musicale al museo Diocesano, in cui stili artistici e stili musicali si uniranno per farci vivere un’emozionante visita tra note e colori! Saremo tutti dei piccoli e grandi musicisti per far risuonare le opere come una vera orchestra!

In questo viaggio musicale ci accompagneranno anche due veri musicisti, la soprano lirica Elisa Moretto e la violinista Carola Bellino del Conservatorio Niccolò Paganini di Genova! Tutti pronti? Ci divertiremo tantissimo! Se avete voglia portate sonagli e sonaglietti da casa! Evento in collaborazione con il Conservatorio Niccolò Paganini.

Biglietto: € 15,00 (1 genitore+1 bambino), € 20,00 (2 genitori+ bambini).

Per informazioni e prenotazioni: tel. 010/2475127 (in orario di apertura: lunedì 10-13 e 14-18, da mercoledì a domenica 14-18, CHIUSO IL MARTEDI’) info@museodiocesanogenova.it