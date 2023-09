Sabato 16 settembre 2023 dalle ore 17:00

SATURA Palazzo Stella

POLLICINO SOGNATORE

mostra personale di Mario Voria

a cura di Mario Napoli

aperta fino al 27 settembre 2023

dal martedì al venerdì ore 9:30–13:00 / 15:00–19:00

sabato ore 15:00–19:00

S'inaugura sabato 16 settembre 2023 dalle ore 17:00, nelle suggestive sale di Palazzo Stella, la mostra personale di Mario Voria "Pollicino Sognatore" a cura di Mario Napoli e in collaborazione con il Comune di Olgiate Olona. Intervengono Patrizia Fazzini, Docente di Letteratura e Storia, e Oriella Dorella Étoile della danza italiana.

«Il nostro modo di affrontare i problemi ci caratterizza: siamo cresciuti nell’arte, siamo professionisti dell’arte e dunque i linguaggi artistici rappresentano il territorio ermeneutico e metodologico nel quale elaboriamo le nostre riflessioni e troviamo modo di comunicarle».

Mario Voria

Infanzia violata. Il tema è purtroppo ancora attuale, nonostante la Dichiarazione Universale dei Diritti del Fanciullo proclamata dall’ONU nel 1959.

È ridondante ora fornire dati precisi, ma la crisi climatica e la fame ad essa correlata, la guerra e le storture dei sistemi dittatoriali ancora presenti nel mondo gravano sui più piccoli e i giovani. Nel nostro mondo si fatica a contare la spoliazione dei bambini ridotti a oggetto della perversione degli adulti, dello sfruttamento sul lavoro ma anche della regressione sociale complessiva che fatica a rispettare il pensiero e le emozioni dei più piccoli, i loro bisogni e necessità. Insomma, la famosa fiaba raccolta dai fratelli Grimm nel XIX sec. è ancora attuale. Ancora Pollicino è abbandonato nel bosco, ancora incontra ‘la strega/ l’orco’, e ancora cerca di tornare a un approdo sicuro con le sue forze e seguendo delle tracce lasciate sulla via. In fondo noi vogliamo essere uno di quei sassolini illuminati dalla luna, una delle tracce che conduce Pollicino in un porto sicuro. Il progetto artistico è in collaborazione con il Comune di Olgiate Olona (Va), sede delle riprese del video realizzato da Antonio Rubino con l’étoile Oriella Dorella. Il contenuto multimediale, parte integrante dell’esposizione, rappresenta una coreografia suddivisa in tre atti, diretta da Francesco Posa, all’interno dei quali si sviluppa il racconto di Pollicino. Adottando una profonda sinergia tra fotografia, danza e musica, il progetto “Pollicino sognatore” nasce da una suggestione, che Voria ha ricevuto ri-leggendo la poesia di Rimbaud “La mia Boheme”, che lo ha trasportato alla sua infanzia e ai momenti vissuti sulle spiagge di San Francesco, ad Agropoli. In particolare concentrandosi sui seguenti versi: “Me ne andavo, i pugni nelle tasche sfondate; / E anche il mio cappotto diventa ideale; / Andavo sotto il cielo, Musa! Ed ero il tuo fedele, / Oh! Quanti amori splendidi ho sognato! / I miei unici pantaloni avevano un largo squarcio. / Pollicino sognante…”.