"Il delitto in tre dimensioni": l'attività della Polizia di Stato al Festival della Scienza

Dal 21 ottobre e fino al 1 novembre, la Polizia Scientifica di Genova sarà presente al “Festival della Scienza”, uno dei più grandi eventi di diffusione della cultura scientifica intimamente legato alla nostra città e alla regione Liguria, che si svolgerà in presenza al Palazzo Reale, Teatro del Falcone, Via Balbi, 10.

Per l’occasione, il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica per la Liguria ha allestito uno spazio espositivo, collocato all'interno di Palazzo Reale, dove si alterneranno diverse attività:

- "Il delitto in tre dimensioni": laboratorio con ricostruzione virtuale di una scena del crimine mediante il sistema Laser Scanner Geosystem che apparirà ai partecipanti come una vera e propria mappa in cui potranno navigare, muovendosi interattivamente in un ambiente 3D.

- Esposizione della riproduzione fotografica della mostra “Frammenti di Storia. L’Italia attraverso le impronte, le immagini e i sopralluoghi della Polizia Scientifica”;

- Presentazione il 30 ottobre dell'evento intitolato “Mappare l'invisibile. Investigazioni tra scienza e storia” a cura dell'Ufficio Servizi Generali-Archivi del C.N.R. e dell'Ufficio Storico della Polizia di Stato, in cui verrà mostrata la strumentazione d`epoca in uso presso la Scuola di Polizia Scienti?ca utilizzata per la documentazione fotografica e per il fotosegnalamento.

Dal 28 ottobre al 1 novembre, questa iniziativa avrà spazio in forma ridotta all’interno del laboratorio proposto con il titolo “Pillole di Storia”: la strumentazione, la documentazione segnaletica e dattiloscopica originale, in uso ai padri della Polizia.

