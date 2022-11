Al Politeama “Sette spose per sette fratelli” con Diana Del Bufalo e Baz

Al Politeama Genovese arriva la celeberrima opera hollywoodiana “Sette spose per sette fratelli” in versione musical, con regia e coreografie di Luciano Cannito e direzione musicale di Peppe Vessicchio. In scena una nuova e divertentissima edizione, con uno sguardo ai personaggi ed alle ambientazioni del mondo ironico dei western di Quentin Tarantino. Il grande impianto scenografico e i meravigliosi costumi sono stati progettati e creati secondo i canoni estetici e spettacolari di Broadway e di West End.

Un cast di 22 interpreti con protagonisti Diana Del Bufalo e Baz, nuovissima coppia del teatro musicale italiano, esplosivi, divertenti, vulcanici, dal talento vocale dirompente. La storia è nota: Oregon del 1850, in una fattoria tra le montagne vivono i sette fratelli Pontipee. Adamo, il fratello maggiore, si rende conto che è arrivata l’ora di trovare una moglie che si occupi della casa e della cucina. Un giorno si reca in città per vendere pelli e conosce Milly, la cameriera della locanda del villaggio. Tra i due scocca il colpo di fulmine, si sposano e partono per la fattoria, dove Milly avrà la sgradita sorpresa di doversi prendere cura non solo del marito.

Biglietti presso la biglietteria del Politeama Genovese e i circuiti online ticketone ed happyticket.

foto: politeamagenovese.it