Il Balletto di Milano al Politeama con “Notre-Dame de Paris”

Il Balletto di Milano porta in scena “Notre-Dame de Paris” al Politeama Genovese martedì 15 novembre. Pur incentrando su Frollo il ruolo principale, lo spettacolo, liberamente ispirato all'omonimo romanzo di Victor Hugo, rispetta fedelmente la storia di Esmeralda e Quasimodo e racconta come, in un mondo sempre più votato all’apparenza, l’aspetto esteriore e il modo in cui si appare siano oggetto di giudizio – e pregiudizio – da parte della gente. ll background classico si apre al modern, su un collage di celebri musiche francesi, in questo spettacolo emozionante e coinvolgente, con coreografie di Delattre, una tra le stelle della danza europea, diplomato all’Ecole Nationale Supérieure de Danse sotto la direzione di Roland Petit a Marsiglia.

Biglietti disponibili presso la biglietteria del teatro e sul circuito online ticketone.

Il Balletto di Milano diretto da Carlo Pesta è una delle compagnie di danza di maggior prestigio in Italia. Oltre alla Scala è l’unica compagnia di balletto stabile di tutta la Lombardia ad avere un proprio teatro e un’attività internazionale, con un repertorio che spazia dai grandi classici e celebri titoli della letteratura a produzioni contemporanee.

Foto: politeamagenovese.it