Al Politeama “Mine vaganti”, prima regia teatrale di Ferzan Ozpetek

Ferzan Ozpetek firma la sua prima regia teatrale mettendo in scena l’adattamento di uno dei suoi pluripremiati film, il capolavoro cinematografico Mine Vaganti (vincitore di 2 David di Donatello, 5 Nastri d’Argento, 4 Globi D’Oro, premio speciale della giuria al Tribeca Film Festival di NY e Ciak d’Oro come Miglior Film), con un grande cast corale. Arriva così al Politeama Genovese “Mine vaganti”, in scena venerdì 18 e sabato 19 novembre. Francesco Pannofino, Iaia Forte, Edoardo Purgatori, Simona Marchini, Carmine Recano sono i protagonisti di questa gustosa e incalzante commedia che terrà gli spettatori incollati alla poltrona.

“A teatro non ci si dovrebbe mai annoiare – racconta Ozpetek –. Sono partito da questo per evitare che lo spettacolo fosse lento. Ho optato per un ritmo continuo, che non si ferma, anche durante il cambio delle scene. Ho realizzato una commedia che mi farebbe piacere andare a vedere a teatro, dove lo spettatore è parte integrante della messa in scena e interagisce con gli attori, che spesso recitano in platea come se fossero nella piazza del paese e verso cui guardano quando parlano”.

Biglietti disponibili presso la biglietteria del teatro e sul circuito online ticketone.

Foto: politeamagenovese.it