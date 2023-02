Veronica Pivetti al Politeama Genovese con la black story “Stanno sparando sulla nostra canzone”

Veronica Pivetti sarà sul palco del Politeama Genovese venerdì 3 e sabato 4 marzo con “Stanno sparando sulla nostra canzone”, una black story musical di Giovanna Gra che annovera nel cast anche Cristian Ruiz e Brian Boccuni. La storia si svolge in America, nei mitici anni Venti. I baci e gli abbracci non sono più sconsigliati, l’epidemia di spagnola un lontano ricordo. Gli scampati corteggiano le sopravvissute, e le sopravvissute si danno alla pazza gioia e sanno che la speranza è l’ultima a morire. Questa l’atmosfera della storia, accompagnata dalla contemporaneità di canzoni fra le più note e trascinanti della musica pop e rock.

Protagonista di questa black story, una sensuale e spiritosa Veronica Pivetti, in arte Jenny Talento, fioraia di facciata ma, in realtà, venditrice d’oppio by night. Uno spettacolo incalzante dalle atmosfere retrò, travolte e stravolte da un allestimento urban, spolverato dai fumi colorati delle strade di Manhattan, da occhiali scuri, mitra, calze a rete, scintille e canzoni.

Biglieti disponibili presso la biglietteria, il botteghino on line del Politeama Genovese e il circuito online ticketone.

Foto: Renzo Daneluzzi www.politeamagenovese.it