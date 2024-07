Politeama Genovese, il programma della stagione 2023/24 tra prosa, musical, comicità e concerti

Nuova stagione per il Politeama Genovese, che si appresta come sempre a mettere in scena un'offerta ricchissima e varia con i grandi show nazionali e internazionali, i musical, la commedia musicale, la prosa, il teatro comico, la danza, la rivista, la musica, il teatro di narrazione e molto altro. 50 spettacoli per un percorso artistico che punta ad esplorare le tante declinazioni del “fare teatro” attraversando e contaminando tanti generi teatrali. Un 2024/25 che si preannuncia gremito di stelle: tra i tanti protagonisti ecco Giovanni Allevi, Federico Buffa, Teresa Mannino, Ale & Franz, Irene Grandi, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Antonio Alnabese, Massimo Ranieri, Gioele Dix, Maria Amelia Monti e altri ancora.

Si parte dal 1° ottobre con The Kitchen Company in Rumori fuori scena, si prosegue con gli intensi racconti di Federico Buffa in La Milonga del Futbol e con il divertente duo composto da Katia Follesa e Valeria Graci, sul palco il 9 e 10 novembre. Molte altre saranno le occasioni per sorridere: a partire dal 13 novembre con i Panpers, quindi dal 21 novembre con Teresa Mannino che torna con il suo Il giaguaro mi guarda storto, a dicembre ecco Ale & Franz, Lopez e Solenghi, Pirati dei Caruggi, Bruciabaracche e Maurizio Lastrico. Risate assicurate anche con Pierluca Mariti il 14 gennaio, Edoardo Ferrario il 3 febbraio, Antonio Albanese dal 12 febbraio, Luca Bizzarri il 7 e 8 marzo, Antonio Ornano il 21 e 22 marzo, Giorgia Fumo il 25 marzo, Maria Amelia Monti il 28 e 29 marzo, Alessandro Bergonzoni il 15 aprile, Geppi Cucciari il 2 maggio, Giuseppe Giacobazzi il 15 maggio e infine I Legnanesi il 16 e 17 maggio.

Il 5 dicembre spazio a Edoardo Prati con Cantami d'amore, mentre il 18 e 19 gennaio Paolo Conticini e Enzo Iacchetti porteranno in scena Tootsie. Il 6 marzo ecco Walter Veltroni con Le emozioni che abbiamo vissuto, il 14 e 15 marzo va in scena Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese, grande attesa anche per Gioele Dix e il suo Ma per fortuna che c'era il Gaber (20 marzo) e Massimo Recalcati con Scene da un matrimonio (24 marzo). Il 6 maggio sarà la volta di Umberto Galimberti che narrerà di Quando la vita era regolata dal cuore, mentre il 7 maggio Vincenzo Schettini porterà sul palco le sue istrioniche lezioni di chimica.

Spazio anche ai musical e alla grande danza, con un lungo elenco che comprende Peter Pan, Il lago dei Cigni, Saranno famosi, Cenerentola, Aggiungi un posto a tavola, Grease. Numerosi i protagonisti della musica italiana e internazionale che si esibiranno in concerto: da Giovanni Allevi a Diodato, da Irene Grandi a Massimo Ranieri, da Elio fino ad arrivare agli spettacolari tributi ai Queen, ai Pink Floyd e alla storia del rock.

Il programma completo disponibile sul sito del teatro Politeama Genovese.

Biglietti

I carnet e i biglietti sono in vendita al botteghino del Politeama e sul sito politeamagenovese.it. La biglietteria resterà chiusa dal 29 luglio al 3 settembre, riapre il 4 settembre con il seguente orario: da lunedi? a venerdi? dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18.

foto: fb@greaseilmusical