“Con calma e per piacere”: i Pirati dei Caruggi tornano al Politeama Genovese

I Pirati dei Caruggi tornano sul palco del Politeama Genovese con due travolgenti serate venerdì 10 e sabato 11 marzo 2023. Dopo il tutto esaurito di Camalloterapia, andato in scena a dicembre, i quattro alfieri della scortesia ligure (Alessandro Bianchi, Fabrizio Casalino, Andrea Ceccon, Enrique Balbontin) portano in scena il nuovo spettacolo “Con calma e per piacere”, per fare ancora una volta il pieno di risate e umorismo immancabilmente declinati alla nostrana.

Biglietti disponibili presso la biglietteria, il botteghino on line del Politeama Genovese e il circuito online ticketone.