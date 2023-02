Nino D'Angelo in concerto al Politeama Genovese

Nino D'Angelo sarà al Politeama Genovese per un grande concerto in programma lunedì 20 marzo alle 21. Il celebre cantautore napoletano è pronto a tornare in scena con “Il Poeta che non sa parlare – Tour 2023”, all'indomani di un tour estivo che ha fatto registrare praticamente ovunque il sold-out.

“Ho voglia di divertirmi ancora con il mio pubblico – racconta Nino D'Angelo – che anche quest’estate ha dimostrato di amarmi con tanti sold-out in giro per il Bel Paese. Sarà l’occasione per ripercorrere insieme più di 40 anni di canzoni. Avrò la fortuna di esibirmi ancora una volta in alcuni dei più prestigiosi teatri italiani e quindi la scaletta sarà più intima. Ci sarà l’occasione per divertirsi con il mio repertorio degli anni Ottanta e per riflettere con quelli successivi”.

Non potranno mancare successi storici come “Nu jeans e ‘na maglietta”, “Pop corn e patatine”, ma anche “Senza giacca e cravatta” e “Jesce sole”, ma anche i brani del suo ultimo e fortunato album “Il Poeta che non sa parlare”, finalista all’ultimo Tenco.

Foto: Pino Polesi