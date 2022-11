Lo stand up comedian Luca Ravenna al Politeama dopo i successi in Italia ed Europa

Un 2022 ricco di successi per lo stand up comedian Luca Ravenna, che dopo aver accolto più di venticinquemila spettatori nelle date italiane in primavera e estate, e aver conquistato l’Europa a colpi di sold out con il tour 568 - Erasmus Edition, arriva a Genova con lo spettacolo 568, mercoledì 16 novembre alle ore 21 al Politeama Genovese.

Un trionfo senza precedenti, che ha lasciato il segno anche all’estero, per il primo tra i comedian italiani della nuova generazione a sbarcare in Europa: dal debutto a Lisbona, agli show di Barcellona, Parigi, Amsterdam, Lugano, Londra e Berlino, una serie di sorprendenti sold-out per il tour 568 - Erasmus Edition.

Traguardi importanti per Luca Ravenna, che continua a coinvolgere con estrema naturalezza migliaia di persone demolendo la quarta parete una battuta dopo l'altra: una chiacchierata al pub con un vecchio amico che sa esattamente come farci ridere.

Dopo Genova, l’ultima data a Firenze (23 novembre, già sold-out).

I biglietti per la data di Genova sono disponibili sul sito web https://show.thecomedyclub.it/. Lo show è prodotto da The Comedy Club.