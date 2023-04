“NonHannoUnAmico” al Politeama Genovese: il podcast di Luca Bizzarri diventa spettacolo teatrale

“NonHannoUnAmico”, il noto podcast di Luca Bizzarri in onda su tutte le piattaforme, diventa uno spettacolo teatrale e arriva sul palco del Politeama Genovese mercoledì 10 maggio. Nel podcast, nato per raccontare la campagna elettorale e portato avanti grazie a una media di cinquantamila ascolti giornalieri e un milione di streaming al mese, Bizzarri racconta la comunicazione politica dei nostri tempi, i fenomeni social, i costumi di un nuovo millennio confuso tra la nostalgia del novecento e il desiderio di innovazione tecnologica e sociale. Il tutto ridendo di noi stessi, delle nostre debolezze, dei nostri tic, in un racconto di noi nel quale riconoscerci come in uno specchio che all’inizio ci pare deformante, ma in realtà, a guardarlo bene, restituisce l’immagine di noi che rifiutiamo di vedere.

Lo spettacolo, scritto insieme a Ugo Ripamonti, rappresenta per il comico genovese il ritorno a teatro, primo amore della sua lunga carriera tra cinema e televisione, spesso insieme al collega e concittadino Paolo Kessisoglu. Dagli esordi con i Cavalli Marci e “Ciro, il figlio di Target”, passando per i successi con “Mai dire Gol”, “Le Iene”, “Camera Café”, “Colorado”, fino alle ultime apparizioni nel 2023 con “LOL” e “Benedetta Primavera” al fianco di Loretta Goggi. Nel 2011 i due hanno presentato il Festival di Sanremo insieme a Gianni Morandi, Belen Rodriguez ed Elisabetta Canalis. L'esordio al cinema nel 1999 con “E allora mambo!”, poi altre divertenti commedie tra cui “Immaturi” nel 2011, “Un figlio di nome Erasmus” nel 2020 e “Il giorno più bello” nel 2022. Dal 2017 al 2022, Bizzarri è stato anche presidente della Fondazione Culturale del Palazzo Ducale di Genova. Nel 2020 il suo debutto come scrittore con il romanzo “Disturbo della pubblica quiete”. Il fortunatissimo podcast “NonHannoUnAmico” ha preso il via nel 2022.

Biglietti disponibili presso la biglietteria, il botteghino online del Politeama Genovese e il circuito online ticketone.

foto: fb@politeamagenovese