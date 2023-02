Al Politeama Genovese “Legally Blonde”, il musical sulla rivincita delle bionde

Dopo il successo di Broadway e i numerosi premi internazionali nel West End, sabato 24 e domenica 25 febbraio arriva al Politeama Genovese il musical tratto dal film “Legally Blonde”, uscito in Italia nel 2002 con il titolo “La rivincita delle bionde” e interpretato dalla spumeggiante Reese Witherspoon, adattamento cinematografico dell’ omonimo romanzo autobiografico della bionda Amanda Brown.

Vivace e brillante musical dal ritmo vertiginoso, si avvale di testi e musiche incalzanti scritte dalla coppia Laurence O’keefe e Nell Benjamin, di un libretto originale scritto da Heather Hach e di coreografie esplosive ed iper-colorate. La biondissima protagonista Elle Woods, presidentessa dell’associazione studentesca femminile Delta Nu, è una assidua seguace dei dettami delle riviste patinate: tutta glamour, manicure, shopping e accessori total pink. Impeccabile, sempre di buon umore, apparentemente frivola e poco intelligente. Per riconquistare il fidanzato, Elle vivrà un percorso di crescita che la porterà a studiare legge, credere in se stessa e valorizzare le sue abilità, superando i pregiudizi e riscattandosi come donna grazie alla propria intelligenza e femminilità.

Il musical affronta alcuni temi forti e vincenti, insegna che la personalità di ciascuno non deve necessariamente essere annientata per farsi rispettare negli ambienti di lavoro o di studio e vuole sottolineare con vigore la potenza della solidarietà femminile, quella fitta rete di relazione tra donne che permette di sostenersi a vicenda a prescindere dal proprio temperamento.

Biglietti disponibili presso la biglietteria del teatro, il botteghino online e il circuito ticketone.

Foto di Luca Vantusso - politeamagenovese.it