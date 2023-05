Tributo a Fabrizio De André al Politeama Genovese con gli “Hotel Supramonte”

Giovedì 25 maggio al Politeama Genovese grande omaggio alla musica di Fabrizio De André con gli “Hotel Supramonte”, tribute band che si distingue nel panorama musicale per l’intensa interpretazione incentrata sulle emozioni che Faber ha racchiuso nelle sue canzoni.

Sarà un’occasione per viaggiare insieme tra le parole e le note di “uno dei più grandi poeti del ‘900”, un’occasione per chiudere gli occhi e lasciarsi trasportare, per ricercare nuovi significati e vivere il passato nel presente. Riconosciuti dalla Fondazione de André, Gli Hotel Supramonte hanno come missione emozionare il pubblico interpretando le canzoni del grande cantautore genovese senza scadere nell’imitazione.

Il concerto, inizialmente previsto per giovedì 27 aprile, è stato in seguito posticipato al 25 maggio. I biglietti di giovedì 27 aprile 2023 ore 21, sono validi automaticamente mantenendo stessa fila e posto, per giovedì 25 maggio 2023, ore 21. Per info tel. 010 8393589

Hotel Supramonte

Luca Cionco – Voce

Giorgia Zaccagni – Voce

Edoardo Fabbretti – Batteria, Percussioni

Glauco Fantini – Basso, Cori

Simone Temporali – Tastiere, Cori

Antonello Pacioni – Chitarra classia acustica Bouzouki, Mandolino

Alessandro Errichetti – Chitarra elettrica e acustica

Serena Di Meo – Violino, Cori

Fisandro Famiani – Fisarmonica

Roberto Vittori – Fiati percussioni