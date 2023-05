Niccolò Fabi in concerto al Politeama Genovese

Niccolò Fabi arriva al Politeama Genovese mercoledì 24 maggio con il “Meno per meno tour”, in cui il cantautore proporrà, in scaletta, i successi di sempre.

Fin dai primi successi negli anni '90, con Capelli, che vince il Premio della Critica nelle Nuove Proposte al Festival di Sanremo, e Lasciarsi un giorno a Roma, fino agli album degli ultimi anni Tradizione e tradimento e Meno per meno, passando per tanti riusciti progetti tra cui gli anni di FabiSilvestriGazzè, 1 disco di inediti, 1 disco live, 1 tour europeo, 1 tour nei palazzetti, un concerto all'Arena di Verona e un grande concerto conclusivo a Roma davanti a più di 20.000 persone.

Dopo 25 anni di musica e due Targa Tenco come miglior disco, Niccolò Fabi oggi è considerato uno dei più importanti cantautori italiani. Nel suo percorso artistico tanta musica, tanta sperimentazione e un avvicinamento sempre più evidente a un sound d’oltreoceano.