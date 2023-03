Beppe Grillo al Politeama Genovese con “Io sono il peggiore”, lo spettacolo delle rivelazioni

Dopo un lungo periodo di silenzio, Beppe Grillo ritorna a teatro con “Io sono il peggiore”, lo spettacolo delle rivelazioni, dove tutti sono coinvolti e nessuno è escluso. Il tour del comico, politico e blogger genovese toccherà tutta Italia e approderà infine al Politeama Genovese lunedì 17 aprile. Dalla religione alle silenziose guerre economiche, passando per il metaverso, fino al lato oscuro dell’ambientalismo. Il grande ritorno sulle scene del comico italiano più spiazzante, caustico e odiato di tutti i tempi, come non lo avete mai visto.

Biglietti disponibili presso la biglietteria, il botteghino on line del Politeama Genovese e il circuito online ticketone.

Beppe Grillo nasce a Genova nel 1948. Lanciato nel mondo della televisione dal 1977, raggiunge presto una grandissima popolarità come cabarettista e comico. A partire dagli anni '90 si dedica prevalentemente a spettacoli e monologhi dal vivo. Nel 2009 fonda il Movimento 5 Stelle, assumendone il ruolo di garante e capo politico. Il suo blog, aperto nel 2005, è stato per alcuni anni tra i siti web italiani più frequentati e tra i blog più visitati al mondo.

foto: fb@beppegrillo