Angelo Duro al Politeama Genovese con il nuovo spettacolo “Sono cambiato”

Dopo la provocatoria esibizione sul palco del Festival di Sanremo, Angelo Duro fa tappa al Politeama Genovese con il nuovo tour dal programmatico titolo “Sono cambiato”. Lo spettacolo del più irriverente comico della scena italiana si preannuncia ancora più potente dei primi due, nei quali raccontava e analizzava le sue idiosincrasie dichiarando di avere un pessimo carattere. Adesso (è scritto anche a caratteri cubitali sul manifesto) fa sapere d’essere cambiato, di non essere più quello di prima. E qui vengono mille dubbi. In che senso sarà cambiato? Non sarà più scontroso, irriverente e polemico come prima? Sarà diventato più buono? Lo vedremo finalmente sorridere? I dubbi sono tanti, anche perché da uno come lui non sai mai cosa aspettarsi.